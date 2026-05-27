 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en hausse, optimisme autour de l'IA et du Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:41

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse mercredi, portée par les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) et par un regain ​d'optimisme quant à un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 102,72 points, soit 0,20% à 50.564,40 points et ​le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 7.526,02 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,14%, soit 36,87 points, à ​26.693,06 points.

L'engouement autour du secteur des semi-conducteurs se ⁠poursuit, reléguant au second plan les incertitudes géopolitiques.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ‌clôturé mardi à des niveaux records, portés par les valeurs technologiques, parmi lesquelles s'est distingué le fabricant de puces mémoire Micron, dont la capitalisation boursière ​a dépassé pour la première ‌fois les 1.000 milliards de dollars.

Le groupe américain gagne encore 5,5% en ⁠début de séance mercredi, et dans son sillage, ses concurrents Sandisk, Western Digital et Seagate Technology sont également bien orientés.

La situation géopolitique reste toutefois dans tous les esprits, les investisseurs guettant ⁠le moindre signe ‌indiquant que Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord permettant de rouvrir le ⁠détroit d'Ormuz.

Selon la télévision d'État iranienne, Téhéran a reçu un projet d'accord pour rétablir la ‌circulation sur cette voie navigable essentielle au transport du pétrole, tandis que ⁠les États-Unis retireraient leurs forces militaires des environs de l'Iran et lèveraient ⁠leur blocus naval.

Les gros ‌titres de la presse ont provoqué une forte volatilité des cours du pétrole et sur ​le marché obligataire depuis le début de la ‌guerre fin février, mais les investisseurs semblent plutôt optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord.

"Les marchés (...) ​continuent de penser qu'une solution diplomatique est plus probable qu'une nouvelle escalade qui ramènerait le conflit à son point de départ", a déclaré Brock Weimer, analyste chez Edward Jones.

Les ⁠opérateurs se tourneront jeudi vers les données de l'inflation PCE, un indicateur clé sur les prixu pour la Réserve fédérale.

Sur le reste des valeurs, Zscaler plonge de 24% après avoir publié un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux prévisions, signe d'une concurrence qui s'intensifie sur le marché de la cybersécurité.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le regain de tensions US-Iran
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:11 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les nouvelles frappes ‌de Washington contre l'Iran et les attaques contre une base aérienne américaine annoncées par Téhéran sapant l'optimisme quant à un accord ... Lire la suite

  • A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli après le regain de tensions au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.05.2026 09:11 

    Les Bourses européennes ont ouvert en léger repli jeudi, réagissant sans excès au regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis qui se traduit par une nouvelle hausse des prix du pétrole. Après quelques minutes d'échanges, Londres reculait le plus fortement ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies
    TotalEnergies dépose le permis pour son projet éolien géant en Normandie
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:10 

    TotalEnergies a annoncé ‌jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue ​à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien ​offshore géant prévu au large des côtes normandes. "Le projet représente ... Lire la suite

  • Le logo Ipsen sur fond d'analyse graphique. (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen annonce de nouvelles données positives pour Iqirvo
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 09:02 

    Ipsen a annoncé la présentation de nouveaux résultats "late-breaking" issus d'une étude de phase III ainsi que deux études en vie réelle lors du congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie. Le laboratoire indique que ces données confortent les preuves ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,76 +1,87%
SOITEC
174,9 +13,42%
CAC 40
8 179,87 -0,34%
HAFFNER ENERGY
0,272 +1,12%
DBT
0,107 -20,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank