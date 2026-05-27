Le pape Léon dénonce la "forte intensification" de la guerre en Ukraine

Le pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a dénoncé mercredi ce qu'il ‌a qualifié de "forte intensification" de la guerre en Ukraine, déclarant aux pèlerins présents à son audience hebdomadaire au Vatican qu'il ​souhaitait exprimer sa solidarité envers les civils tués lors des récentes attaques.

"Je suis avec inquiétude la guerre en Ukraine", a déclaré le premier pape de l'histoire chrétienne né aux Etats-Unis.

"La guerre ne résout pas les problèmes, mais les aggrave. Elle ​n'apporte pas la sécurité, mais multiplie les souffrances et la haine. Là où tombent les missiles et les drones, les espoirs s'effondrent, les maisons et les ​lieux de culte sont détruits et des vies innocentes sont ⁠brisées", a-t-il déclaré.

Ces déclarations du pape interviennent alors que le ministère russe de la Défense a annoncé la ‌prise le contrôle des villages de Hraniv, dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, et de Vozdvyzhivka, dans la région de Zaporijia, au sud-est du pays.

Les frappes russes sur la ​ville de Zaporijia ont fait 15 blessés ‌au cours des dernières 24 heures et six autres personnes ont été blessées dans ⁠la région de Dnipropetrovsk, ont indiqué les autorités locales sur Telegram.

L'armée de l'air ukrainienne a signalé que la Russie avait lancé 163 drones sur le pays depuis mardi 18h (heure locale).

Par ailleurs, deux personnes ont été blessées dans la ville portuaire ⁠de Taganrog, dans le sud ‌de la Russie, à l'est de la frontière avec l'Ukraine, après que la Russie a abattu ⁠un missile tôt mercredi, a déclaré la maire de Taganrog, Svetlana Kambulova, sur Telegram.

Au total, la Russie a abattu ‌140 drones pendant la nuit, a précisé l'agence de presse Interfax, citant le ministère de la Défense. ⁠Taganrog est une ville portuaire située à l'extrémité orientale de la mer d'Azov, à ⁠l'est de la frontière avec ‌l'Ukraine.

Lundi, l'armée ukrainienne a déclaré avoir utilisé des missiles Storm Shadow pour détruire un poste de commandement, de contrôle et ​de communication russe situé sur le territoire contrôlé par la ‌Russie dans la région de Louhansk, à l'est de l'Ukraine.

Les missiles Storm Shadow sont fabriqués par un consortium franco-britannique. La Russie avait déjà convoqué ​les ambassadeurs britannique et français pour protester contre l'utilisation de ces armes par l'Ukraine.

Les unités de défense aérienne du port de Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, ont abattu plus de 20 drones ukrainiens tôt mercredi matin, ⁠l'Ukraine ayant également utilisé des missiles Storm Shadow, a déclaré le gouverneur de la ville sur Telegram.

Des débris de drone ont provoqué un incendie qui a été rapidement maîtrisé au terminal portuaire russe de Tuapse, sur la mer Noire, ont indiqué mercredi les autorités. Elles ont ajouté que personne n'avait été blessé lors de ces incidents.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces informations relatives aux activités militaires.

(Par Joshua McElwee, Jekaterīna Golubkova, Anna Pruchnicka ; version Française Matthieu ​Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)