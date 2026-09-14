Wall Street sous pression, coup de froid sur l'IA

Wall Street évolue en baisse lundi, pénalisée par les inquiétudes entourant le développement de l'intelligence artificielle et par la remontée des cours du pétrole sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. Le Dow Jones cède 0,44%, à 52 342 points, tandis que les valeurs technologiques accusent des replis plus marqués, le Nasdaq fléchissant de 1,12%.

Le secteur de l'IA est particulièrement chahuté après que plusieurs de ses dirigeants les plus influents ont plaidé pour un ralentissement du développement des modèles les plus avancés. Nvidia lâche 3,54%. La pression est encore plus forte sur les fabricants de semi-conducteurs, à l'image d'Intel (-6,63%), AMD (-6,35%) et Marvell Technology (-7,56%).

A ces préoccupations s'ajoutent les tensions au Moyen-Orient. Les Etats du Golfe ont reporté une réunion avec Téhéran consacrée à la mise en place d'une voie maritime temporaire à travers le détroit d'Ormuz, ravivant les craintes sur l'approvisionnement en pétrole.

Les cours du brut restent par conséquent orientés à la hausse. Le WTI progresse de 1,70%, à 104,26 dollars le baril, tandis que le Brent se rapproche des 110 dollars, des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis mai.

Ce regain de tensions sur le marché pétrolier intervient à deux jours d'une décision très attendue de la Fed. Les investisseurs attribuent désormais 85% de probabilité à une hausse des taux directeurs, qui constituerait la première en trois ans.

Jenny Zeng, CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors (AllianzGI), anticipe une hausse de 25 points de base des taux directeurs américains. Selon la responsable, la récente évolution de l'inflation renforce la probabilité d'un resserrement monétaire. La publication en août d'un indice des prix à la consommation supérieur aux attentes a notamment réduit les arguments en faveur d'un statu quo, tandis que l'environnement macroéconomique reste globalement compatible avec un relèvement des taux.

Des valeurs en mouvement

TAT Technologies (TATT) a annoncé lundi un partenariat avec la société aérospatiale française Beyond Aero afin de contribuer au développement du système de gestion thermique de son futur avion à propulsion hydrogène-électrique.

De son côté, Boeing a réalisé avec American Airlines son premier échange de trains d'atterrissage sur un 737 MAX. L'avionneur américain étend ainsi à cette famille d'appareils son programme Landing Gear Exchange.