Wall Street: semaine positive, 4 records en 5 séances du Dow

(CercleFinance.com) - Wall Street souffle un peu, à l'issue d'une semaine qui voit les indices US gagner en moyenne 0,6%... contre +4% pour le DAX40. Mais le Dow Jones (+0,33%) continue d'enchainer inexorablement les records absolus : pas moins de 4 en 5 séances cette semaine.



Il a inscrit un nouveau zénith à 42.620 et accroît son avantage sur le S&P 500 (-0,13%) qui n'a pas réussi à inscrire son 44ème record annuel de clôture, du fait d'une seconde partie de séance décevante : l'indice a basculé dans le rouge une première fois vers 19H00 et s'est installé en territoire négatif vers 21H15.



Le Nasdaq Composite (-0,39% vendredi) a subi une vague de prises de bénéfices qui a surtout affecté le secteur des semi-conducteurs (-1,6% après +3,6% la veille) avec les replis d'AMD -1,9%, Nvidia -2,2%, Broadcom -3% et Marvell Techno -3,3%.



Le Nasdaq-100 gagne tout de même +1,1% en hebdomadaire, mais une rotation sectorielle semble se confirmer au profit du Dow Jones, dopé par l'annonce d'une croissance confirmée de 3% pour l'économie américaine.



Le Nasdaq a du mal à trouver des relais à la hausse, les GAFAM étant en panne depuis la séance des '4 sorcières' (repli hebdomadaire de -1,7% pour Microsoft, repli modéré d'Apple et Amazon).



Côté statistiques, il y avait justement le chiffre le plus attendu de la semaine aux Etats-Unis : l'indice de prix PCE a fait ressortir pour le mois d'août un taux d'inflation annuelle en baisse de 0,3 point (comme prévu) par rapport à juillet, à 2,2% en données brutes, mais en hausse de 0,1 point à 2,7% en sous-jacent (hors énergie et alimentation).



Par ailleurs, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en août par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé à un rythme similaire, des chiffres inférieurs dans les deux cas de 0,1 point aux anticipations. Le taux d'épargne, en pourcentage du revenu personnel disponible, s'est établi à 4,8% en août.



Démentant l'enquête du Conference Board (en chute libre), l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan s'est nettement amélioré en septembre (à 70,1 contre 67,9), un rythme plus marqué qu'initialement estimé.





