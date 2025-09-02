La France souhaite davantage de temps pour discuter du nouvel objectif climatique de l'UE, selon des diplomates

Le président français Emmanuel Macron

par Kate Abnett

La France a demandé que les négociations portant sur le nouvel objectif climatique de l'Union européenne se poursuivent au niveau des dirigeants des pays membres du bloc, ont dit mardi des diplomates.

Les pays de l'UE négocient un nouvel objectif climatique, légalement contraignant, à l'horizon 2040 que les ministres avaient prévu d'approuver lors d'une réunion le 18 septembre.

Lors d'une réunion rassemblant des diplomates qui s'est tenue à huis clos mardi, la France a fait savoir que le nouvel objectif pour 2040 ne serait pas prêt pour que ses ministres l'approuvent ce mois-ci, ont dit à Reuters deux diplomates au fait de la question.

La France est en proie à une crise politique et un vote de confiance, lors duquel le gouvernement pourrait être renversé, est prévu le 8 septembre à l'Assemblée nationale.

Une source diplomatique française a déclaré que le gouvernement avait réaffirmé son inquiétude quant à la possibilité de réaliser l'objectif 2040.

Si les négociations étaient portées devant les dirigeants des Etats membres de l'UE, parvenir à un accord pourrait s'avérer difficile. En effet, contrairement aux ministres, les dirigeants des pays membres du bloc prennent leurs décisions à l'unanimité.

(version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)