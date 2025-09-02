La Bourse de Paris termine en baisse, freinée par une hausse des taux

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,70% mardi, freinée par une hausse des taux d'emprunt de la France à long terme sur les marchés financiers, sur fond d'instabilité politique.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 53,65 points et s'est établi à 7.654,25 points à la clôture. Lundi, la Bourse de Paris avait terminé à l'équilibre, prenant 4 points (+0,05%).

"Aujourd'hui il y a une remontée des taux globale, mais c'est aussi très saisonnier parce qu'en septembre, traditionnellement, les émissions de dettes souveraines reprennent", explique Marine Mazet, stratégiste taux chez Nomura.

Le rendement de l'emprunt français à échéance 30 ans a dépassé 4,50% mardi, une première depuis 2011. Son équivalent à échéance dix ans évoluait aussi en hausse, à 3,58%, contre 3,53% à la clôture la veille.

Selon des données compilées par l'agence Bloomberg, le marché de la dette européenne s'achemine vers une séance comptant 49,6 milliards d'euros de dette émise, un record sur une journée.

Sur cette somme, du côté de la dette souveraine, donc émise par des Etats, "il y a 18 milliards d'euros de dette italienne et le Royaume-Uni a émis pour 14 milliards de livres sterling", détaille Marine Mazet.

Plusieurs thèmes s'inscrivent en toile de fond de cette séance animée sur le marché obligataire, dont la question du budget.

Le Premier ministre François Bayrou se soumettra lundi à un vote de confiance devant les députés, qui semble toutefois perdu d'avance. L'instabilité politique du pays le laisse dépourvu de budget, alors que la dette publique française représente près de 114% du PIB, la troisième plus importante de la zone euro derrière la Grèce et l'Italie.

La gauche et l'extrême droite, ainsi que certains Républicains, rejettent en bloc le projet de budget pour 2026 poussé par Bayrou, qui prévoit notamment un effort de 44 milliards d'euros.

Kering et LVMH se démarquent

Les géants du luxe LVMH (+1,85% à 513,00 euros) et Kering (+3,83% à 238,60 euros) ont bénéficié d'une recommandation positive de la banque HSBC sur leurs titres, poussant les investisseurs à l'achat.

