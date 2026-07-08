Wall Street secouée par la reprise des hostilités au Moyen-Orient

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en recul mercredi, s'inquiétant de la nouvelle escalade au Moyen-Orient après de violents échanges de frappes entre Washington et Téhéran, qui fait grimper les cours du pétrole et le coût de la dette américaine.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones cédait 0,94%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - perdait 0,35% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,47%.

"La déclaration du président (américain Donald Trump, ndlr), selon laquelle il considère désormais le cessez-le-feu comme +terminé+, a déclenché une vague de ventes" du côté des actions, assure auprès de l'AFP Sam Stovall, du cabinet CFRA.

"C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs", a assuré Donald Trump à propos des dirigeants iraniens, les qualifiant également d'"ordures".

Le chef d'Etat "a ensuite ajouté que si les parties souhaitaient dialoguer, cela restait possible, ce qui laisse entrevoir une éventuelle issue, mais il est certain que l'inquiétude (du marché, ndlr) porte désormais sur la hausse des prix du pétrole", souligne Sam Stovall.

Les cours du brut sont en hausse d'environ 5%, après une première progression mardi.

Le stratégique détroit d'Ormuz est une nouvelle fois au coeur des affrontements. En début de semaine, trois navires ont été ciblés par des tirs imputés à Téhéran.

En représailles, l'armée américaine a dit avoir lancé une série de frappes contre plus de 80 cibles en Iran dans la nuit de mardi à mercredi.

L'agence de presse iranienne Mehr a notamment signalé des explosions dans la ville portuaire de Bouchehr, au large de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien.

"Visibilité réduite"

La dynamique haussière sur le marché pétrolier emporte avec elle le coût de la dette souveraine, face à la résurgence des craintes inflationnistes.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait à 4,57% vers 14H00 GMT, contre 4,55% à la clôture la veille et 4,47% lundi.

Dans ce contexte, les regards se tourneront vers la publication à la mi-journée du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed).

"Comme il s'agira des premières +minutes+ publiées sous l'égide du nouveau président de la Fed", Kevin Warsh, les investisseurs sont pressés de savoir "à quel point elles pourraient lever le voile" sur le futur de la politique monétaire américaine, assure M. Stovall.

Au début du mois, M. Warsh s'est dit soucieux du niveau des prix aux Etats-Unis.

Le marché parie pour le moment sur une hausse des taux de la banque centrale en septembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Côté entreprises, les géants pétroliers profitaient de la remontée des cours de l'or noir, à l'image de Chevron (+1,10%) ou ConocoPhillips (+1,25%). Cela ne faisait pas les affaires du croisiériste Carnival (-2,96%) et de la compagnie aérienne United Airlines (-2,84%).

A l'approche du lancement d'une nouvelle saison de résultats, l'escalade au Moyen-Orient "va réduire la visibilité" des sociétés pour le trimestre en cours, rendant plus difficile le partage de prévisions financières, prévient Sam Stovall.

Le secteur des semi-conducteurs reprenait pour sa part un peu d'air après la mauvaise passe de la veille.

Broadcom - à qui Apple a passé commande pour plus de 30 milliards de dollars - s'octroyait 4%, Texas Instrument avançait de 1,93%.

Nasdaq