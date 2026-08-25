Wall Street se redresse grâce au rebond du secteur technologique, dans l'attente des résultats de Nvidia et des chiffres de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,09 %, le S&P en hausse de 0,24 %, le Nasdaq en hausse de 0,56 %

* Les résultats de Nvidia donneront un aperçu du sentiment vis-à-vis de l'IA

* Dick's Sporting recule après avoir revu ses prévisions annuelles à la baisse

* La confiance des consommateurs américains tombe en août à son plus bas niveau depuis sept mois

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les valeurs technologiques se remettant d’une vague de ventes avant la publication des résultats de Nvidia, géant de l’IA, et d’un rapport sur l’inflation qui devrait influencer les anticipations en matière de taux d’intérêt.

Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente déroute du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton avant septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

Les résultats de Nvidia NVDA.O , attendus mercredi, constitueront le prochain test pour ce rebond alimenté par les bénéfices. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée de l’essor de l’IA.

"C’est le problème classique lié au fait d’être l’épicentre de la expansion: lorsque vous êtes au cœur de la tendance, la réalisation cesse d’être un catalyseur pour devenir une condition préalable", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

"(Le directeur général de Nvidia,) Jensen (Huang), doit proposer au marché un nouveau scénario: Rubin (la production de puces) qui s’accélère plus tôt que prévu, le retour de la Chine, n’importe quoi. Sinon, même s’il présente le meilleur trimestre de l’histoire de l’industrie des semi-conducteurs, le cours de l’action ne bougera pas, encore une fois."

Les marchés se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques dans le secteur et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer leurs déploiements d’IA.

REPRISE DES VALEURS TECH

La plupart des méga-capitalisations s’échangeaient en hausse. Nvidia NVDA.O et Meta META.O progressaient respectivement de 1,3 % et 0,8 %.

Les fabricants de puces Intel INTC.O et Micron MU.O ont progressé respectivement de 1,5 % et 2,5 %. La société de stockage de données Western Digital WDC.O a gagné 1,8 %. L’indice global des puces .SOX a rebondi de 1,5 % après une baisse de 2,7 % lundi.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 5 % après que Raymond James a relevé sa recommandation sur le titre.

Dick's Sporting Goods DKS.N a chuté de 28 % après que le distributeur a revu à la baisse ses prévisions annuelles . Le géant des vêtements de sport Nike NKE.N a également reculé de 2,8 %.

À 11 h 30 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 44,27 points, soit 0,09 %, à 53.461,43, le S&P 500 .SPX a gagné 18,46 points, soit 0,24 %, à 7.671,32 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 145,43 points, soit 0,56 %, à 26.125,62.

Les baisses enregistrées par les valeurs liées à la consommation, telles que Home Depot HD.N et McDonald's

MCD.N , ont fait osciller le Dow Jones entre hausses et baisses.

Le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC ont clôturé en baisse lundi, suite à une forte vague de ventes sur les actions des semi-conducteurs, alors même que les marchés ont largement ignoré les dernières menaces économiques américaines à l'encontre de l'Iran.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les pays continuant à commercer avec Téhéran pourraient être exclus du système financier basé sur le dollar.

M. Malek a qualifié cette annonce de "bonne nouvelle" pour le pétrole, mais la hausse de l’or et du bitcoin après le discours de M. Bessent a montré que "certaines personnes parient" sur un scénario de dépréciation monétaire.

Le rapport PCE publié mercredi pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix, après qu’un chiffre de l’inflation à la consommation conforme aux prévisions, publié en début de mois, a tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Mardi, une enquête a révélé que la confiance des consommateurs américains avait chuté en août pour atteindre son plus bas niveau en sept mois.

Pourtant, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire anticipent toujours une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh, sera suivi de près afin d’y déceler des indices sur l’approche de la banque centrale en matière de politique monétaire.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,29 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,57 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a affiché six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 68 nouveaux plus hauts et 65 nouveaux plus bas.