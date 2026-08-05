Wall Street se montre de plus en plus favorable aux valeurs du secteur de la santé alors que le secteur technologique traverse une période de turbulences

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* Les fonds du secteur de la santé ont enregistré 2,44 milliards de dollars d'entrées en juillet

* Une croissance à deux chiffres des bénéfices est attendue du quatrième trimestre 2026 à 2027

* Un secteur longtemps à la traîne reprend son essor

par Shashwat Chauhan et Kanchana Chakravarty

Les investisseurs injectent massivement des capitaux dans les valeurs américaines du secteur de la santé, pariant que l’amélioration des bénéfices, la multiplication des opérations de fusion-acquisition et des valorisations attractives prolongeront le rebond du secteur après des années de sous-performance.

Ce regain d’intérêt pour le secteur de la santé reflète un changement plus général dans le positionnement des investisseurs, le secteur financier enregistrant lui aussi des gains, alors que la reprise de Wall Street s’étend au-delà de la poignée d’entreprises technologiques liées à l’IA qui ont dominé les rendements pendant une grande partie de l’année.

L’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC a grimpé de 11,2% au cours des trois derniers mois pour atteindre un niveau record, surpassant la hausse de 6% de l’indice S&P 500 .SPX . Selon les données de LSEG Lipper, une cinquantaine de fonds du secteur de la santé cotés aux États-Unis ont attiré 2,44 milliards de dollars en juillet, prolongeant ainsi l’afflux de près de 1,5 milliard de dollars enregistré en juin et inversant une tendance de retraits nets qui durait depuis trois mois.

« Le secteur de la santé offre une combinaison rare de croissance durable, de rentabilité comparable à celle des valeurs technologiques, de valorisations attractives et d’avantages en termes de diversification, à un moment où de nombreux investisseurs restent fortement concentrés sur le thème de l’IA », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, sous la houlette de Dubravko Lakos-Bujas, responsable de la stratégie des marchés mondiaux.

Une enquête de Bank of America a révélé que les gestionnaires de fonds mondiaux affichaient une « surpondération » nette de 32% sur les valeurs du secteur de la santé en juillet, en forte hausse par rapport aux 14% enregistrés en juin.

CROISSANCE DES BÉNÉFICES ET INTENSIFICATION DES FUSIONS-ACQUISITIONS

La forte hausse du secteur de la santé fait suite à une période où celui-ci figurait parmi les moins performants du S&P 500 au cours des cinq premiers mois de l’année, les investisseurs anticipant désormais une nette amélioration de la rentabilité.

Les bénéfices des entreprises du secteur de la santé de l’indice S&P 500 devraient afficher une croissance à deux chiffres entre le quatrième trimestre 2026 et la fin de l’année 2027, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices et les actions chez LSEG.

Cela permettrait d’inverser la tendance après la contraction de 16,7% des bénéfices observée au deuxième trimestre 2026.

« Le sentiment à l’égard du secteur de la santé était devenu excessivement négatif, et les récents résultats financiers ainsi que les commentaires des dirigeants ont contribué à apaiser certaines de ces inquiétudes », a déclaré James Harlow, directeur de la recherche chez Novare Capital Management.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre dans ses derniers résultats, tandis que l’assureur santé UnitedHealth Group UNH.N a dépassé les prévisions de bénéfices et relevé ses prévisions pour 2026.

La forte augmentation des opérations de fusion-acquisition a également renforcé l’attrait du secteur, ont indiqué les analystes. La valeur des fusions-acquisitions dans ce secteur a atteint près de 284 milliards de dollars cette année, selon Dealogic, se rapprochant du total de 306 milliards de dollars enregistré en 2025 et dépassant tous les autres résultats annuels depuis 2021.

Un article paru dans la presse en début de semaine a laissé entendre qu’AstraZeneca AZN.L et Bristol-Myers Squibb

BMY.N avaient entamé des discussions en vue d’une éventuelle fusion, qui pourrait donner naissance à l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

DES VALORISATIONS TOUJOURS ATTRAYANTES

Les valorisations restent un point clé, car le secteur est largement considéré comme historiquement bon marché.

« Les valorisations du secteur de la santé sont restées déprimées pendant longtemps, ce qui offre des opportunités aux investisseurs », a déclaré Christian Peng, responsable des services bancaires d’investissement dans le secteur de la santé chez Citizens Bank.

Le secteur se négociait dernièrement à environ 18 fois ses prévisions de bénéfices à 12 mois, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur 20 ans, qui est de 15. L’indice S&P 500 .SPX , quant à lui, affichait dernièrement une valorisation de près de 20 fois ses bénéfices prévisionnels.

Certains analystes ont toutefois établi un parallèle avec la correction du secteur technologique de 2022, où une rotation similaire avait rapidement perdu de son attrait, les investisseurs reprenant confiance dans la reprise du secteur technologique.

Ce qui ressort cette fois-ci, c’est le fait que l’indice S&P 500 .SPX se situe à des niveaux records, selon Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

« Les investisseurs se tournent activement vers certains secteurs délaissés du marché, ce qui tend à être plus durable, surtout s’ils parviennent à confirmer cette tendance par de meilleurs résultats. »

LE BONUS DES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

La santé sera un sujet central des débats à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, mais l’impact attendu sur les entreprises pourrait varier.

Si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants, ils relanceront probablement leurs efforts pour étendre la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), renforcer le financement de Medicaid et s’opposer aux récentes mesures prises par le président américain Donald Trump visant à réduire les obligations en matière de couverture.

Un tel changement pourrait profiter aux assureurs santé dont une grande partie de l’activité repose sur Medicaid et l’Affordable Care Act. Les chaînes hospitalières pourraient également bénéficier d’une augmentation du nombre de patients assurés.

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué que les entreprises du secteur des équipements et des services de santé ont historiquement affiché de bonnes performances lors des années d’élections de mi-mandat, même s’ils ne s’attendent pas à un changement significatif de la politique de santé cette année.

Certains considèrent qu’un gouvernement divisé à Washington constitue un facteur favorable pour les valeurs du secteur de la santé.

« C’est globalement positif pour le secteur de la santé, car cela signifie qu’une partie de la menace que représentent les mesures législatives pesant sur les bénéfices pourrait potentiellement disparaître », a déclaré Eric Parnell, stratège en chef des marchés chez Great Valley Advisor Group.