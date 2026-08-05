Wall Street ouvre dans le vert, les espoirs sur l'Iran compensent SpaceX et AMD

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse mercredi, prolongeant ses gains d'une séance record la veille, les espoirs d’une avancée ​décisive vers la paix au Moyen-Orient compensant le recul des actions de SpaceX et d’AMD, dont les prévisions optimistes n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones gagne 360,06 points, soit 0,67%, à 54.445,94 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,63% à ​7.785,43 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,40%, soit ⁠107,22 points, à 26.692,22 points.

SpaceX, dirigée par le milliardaire Elon Musk, a vu son ‌chiffre d’affaires presque doubler et ses pertes d’exploitation se réduire dans son premier rapport financier depuis son introduction en Bourse, avec l’essor de ses activités ​de communications par satellite Starlink ‌et d’intelligence artificielle (IA).

Mais l'action de l'entreprise de fusées chute de près ⁠de 12,2%, sur fond d’inquiétudes quant au fait que ses dépenses d’investissement massives épuisaient l’ensemble de sa trésorerie.

"C’est le point d’orgue de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les ⁠attentes des analystes ‌en termes de chiffre d’affaires, mais les dépenses consacrées à l’IA deviennent incontrôlables, ⁠sans aucun signe de ralentissement à court terme", a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs ‌et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel ⁠supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA.

Cependant, l’action ⁠recule de 6,6%, ce ‌qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142% ​enregistrée par le titre cette année.

Les investisseurs ‌ont également pris en compte une série de résultats publiés dans d’autres secteurs, en plus de surveiller de près les ​avancées en faveur de la paix au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir que des négociations avec Téhéran avaient eu lieu "toute la journée" et qu'elles ⁠avaient été "très bonnes", tout en menaçant à nouveau de bombarder l'Iran "très durement" si aucun accord n'était scellé.

Aux valeurs, le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly progresse de 5,7% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tandis que Disney avance de 3,8% après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)