Wall Street : sans tendance, Nvidia = non-événement, BTC -5% information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 22:33









(CercleFinance.com) - Wall avait commencé la journée et semblait bien parti pour renverser la vapeur après 4 séances de repli consécutif, mais à 21H59 et 55 secondes, le S&P500 affichait -0,03% avant d'en terminer à +0,02% au coup de cloche final.

Il s'était redressé vers 6.010 vers 17H30 mais fléchissait vers 5.940Pts à une heure de la clôture, il finit stable avec 60% de ses composantes dans le rouge.

L'indice pourrait se retrouver en position délicate en cas de repli sous les 5.820Pts.

Le Dow Jones lâche -0,40% vers 43.445, le Russel-2000 se tire d'affaire en fin de parcours avec +0,18%.

le Nasdaq grappille 0,25% (vers 19.080Pts) et le doit intégralement aux +5% de Broadcom et aux +3,6% de Nvidia vers 131,3$ en amont de la publication de ses trimestriels, le chiffre le plus attendu depuis la mi-février.



Comme souvent, les 'chiffres les plus attendus' se soldent par un 'non-événement' (titre inchangé après publication), avec un bénéfice très proche du consensus à 0,89 contre 0,84$ attendu et un chiffre d'affaire de 39,33Mds$ contre 38,05Mds$, tiré par les ventes des super-GPU 'Blackwell'.



Sachant que Nvidia représente à lui seuil 8% de l'indice Nasdaq 100 et plus de 6% du S&P 500, une forte variation en 'after hour' aurait pu impacter fortement Wall Street avant la fin du mois vendredi.



Peu après la clôture, e-Bay dévissait de plus 8% malgré des chiffres parfaitement en ligne avec les attentes et Salesforce plongeait de -8% malgré des bénéfices supérieures aux attentes mais les cash-flows ne rassurent pas complètement.



Snowflake s'envolait symétriquement de +12% vers 186$ avec un bénéfice presque 2 fois supérieur aux attentes et un C.A de 987 contre 956Mns$ (son activité 'traitement de datas' est dopé par l'A.I).. mais le titre se paye plus de 150 fois ses bénéfices.



L'enthousiasme autour des valeurs liées à l'IA s'était quelque peu émoussé dernièrement, en raison de l'émergence inattendue de l'application chinoise à bas coûts DeepSeek et de rumeurs évoquant une révision à la baisse des investissements de Microsoft dans le domaine.



A l'agenda des indicateurs 'macro' figuraient les chiffres des ventes de logements neufs et des stocks de pétrole hebdomadaires aux Etats-Unis.



Les ventes de logements individuels neufs ont chuté de 10,5% aux Etats-Unis en janvier, ce qui a eu pour effet de gonfler le stock de maisons et d'appartements à vendre, montrent des statistiques publiées vendredi par le Département du Commerce.

Les ventes de biens ont atteint 657.000 unités le mois dernier, contre 734.000 en décembre et 664.000 en janvier 2024, ce dernier chiffre faisant apparaître un repli de 1,1% d'une année sur l'autre.



A la fin du mois de janvier, le Département du Commerce dénombrait quelque 495.000 logements mis sur le marché, contre 488.000 fin décembre et 461.000 un an auparavant.

En dépit de la faiblesse apparente du marché de l'immobilier, le prix médian des logements neufs a continué d'augmenter pour s'établir à à 446.300 dollars, contre 415.000 le mois d'avant.

Le prix moyen, lui, s'est accru à 510.000 dollars contre 509.700 en décembre.: l'immobilier est de plu en plus intouchable pour une majorité d'américains.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 430,2 millions de barils lors de la semaine du 17 février signalant une baisse de 2,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



L'agence précise par ailleurs que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 3,9 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 0,4 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 86,5% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,2 millions de barils/jour.



Sur le front obligataire, le baromètre FedWatch indique que les traders tablent désormais à une majorité de 53,7% sur une nouvelle baisse de taux en juin, contre 48,8% précédemment.



Le marché obligataire remonte en conséquence, le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'est détendu de -4Pts vers 4,258%, un plancher depuis plus de 2 mois.



A noter une forte chute du compartiment 'cryptos' (-5% en moyenne) sans lien pour une fois avec une consolidation du Nasdaq : le bitcoin lâche -5% sous 84.400$, l'Ethereum décroche de -7,5% vers 2.320, tout comme Solana vers 135$.





Valeurs associées BTC/USD 84 250,38 USD NEXC -5,10%