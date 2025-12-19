La Banque du Japon relève ses taux à un pic de 30 ans

Un homme devant un écran affichant le niveau des obligations d'État japonaises à 10 ans après que la Banque du Japon a annoncé une hausse des taux d'intérêt à Tokyo

La Banque du Japon (BoJ) a décidé vendredi de relever ses taux d'intérêt, pour les porter à ‍un plus haut en trois décennies, et a dit être prête à les augmenter davantage, effectuant un grand pas supplémentaire vers la fin d'une politique ultra-accommodante ‌avec des taux proches de zéro depuis des décennies.

Cette décision illustre à quel point la banque centrale est convaincue que le Japon s'oriente ​vers une inflation durable de 2%, son objectif, dans le sillage ⁠de la hausse des salaires.

"Au vu des récentes données et enquêtes, il y a une chance élevée que le mécanisme ⁠dans lequel les salaires ‍et l'inflation augmentent modérément en tandem va être prolongé", est-il ⁠écrit dans le communiqué de la BoJ expliquant sa décision.

"Etant donné que les taux d'intérêt réels sont à des niveaux significativement bas, la BoJ va ​continuer de relever les taux d'intérêt" si les prévisions économiques et de prix se matérialisent, est-il ajouté.

Comme attendu, la BoJ a relevé l'objectif des taux ⁠à court terme à 0,75%, contre 0,5%, opérant ainsi sa ​première hausse depuis janvier dernier.

La décision, prise à l'unanimité, illustre ​les efforts du ​gouverneur de la banque centrale, Kazuo Ueda, pour normaliser la politique monétaire du ​Japon, traditionnellement habitué à un assouplissement ⁠atypique et à des taux proches de zéro.

Si les taux restent bien inférieurs aux normes mondiales, il s'agit d'un niveau inédit au Japon depuis 1995, quand le pays se relevait du krach de la bulle spéculative qui a plongé ‌la BoJ dans une longue lutte avec la déflation.

Les marchés attendent la traditionnelle conférence de presse de Kazuo Ueda pour recueillir de potentiels indices sur le rythme et l'ampleur des prochaines hausses du coût d'emprunt.

(Leika Kihara et Makiko Yamazaki, avec la contribution de Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya et Chang-Ran Kim; ‌version française Jean Terzian)