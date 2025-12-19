Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Edenred, BBVA, WH Smith)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé jeudi une prise de participation de 20% au capital du fabricant de joaillerie Raselli Franco Group pour un montant de 115 millions d'euros. Le groupe de luxe français prévoit d'acquérir la totalité des parts de l'entreprise d'ici 2032.

* RENAULT GROUP RENA.PA a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant cette notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.

* STELLANTIS STLAM.MI va réduire la production et modifier l'organisation de son site de Mulhouse à partir de janvier prochain afin de s'adapter à la demande du marché, a fait savoir jeudi un porte-parole du groupe automobile.

* EURAZEO EURA.PA a annoncé vendredi avoir conclu un accord portant sur la cession à un investisseur tiers d'actifs jusqu'ici portés par le bilan du groupe d'investissement français au sein de sa stratégie Elevate, sans décote, pour environ 260 millions d'euros.

* EDENRED EDEN.PA a annoncé vendredi l'annulation de 2,92 millions de ses propres actions.

* IPSEN IPN.PA a annoncé vendredi que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour son médicament expérimental, le fidrisertib contre la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), n'a pas atteint son critère principal, engendrant la clôture de l'étude.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé jeudi avoir finalisé l'opération d'acquisition des 35% restants du capital de sa coentreprise actuelle en Inde.

* SCOR SCOR.PA a annoncé jeudi renouveler son mécanisme de capital contingent pour trois ans, ce qui devrait apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros.

* ADIDAS ADSGn.DE , PUMA PUMG.DE sont à surveiller vendredi alors que leur rival américain Nike NKE.N a fait état jeudi soir d'une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, les mauvaises ventes en Chine et les efforts visant à rééquilibrer son portefeuille de produits continuant de peser sur le géant de l'habillement sportif.

* BBVA BBVA.MC - La banque espagnole a annoncé vendredi un rachat d'actions de 3,96 milliards d'euros, le plus important de son histoire.

* WH SMITH SMWH.L - L'autorité britannique de régulation financière a déclaré vendredi avoir ouvert une enquête sur le détaillant de voyage en difficulté WH Smith, en raison de préoccupations liées à d'éventuelles violations des règles de cotation et de divulgation.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE - Le directeur général Oliver Blume s'est engagé jeudi à poursuivre la réduction des coûts chez le plus grand constructeur automobile européen, alors que l'entreprise cherche à rester compétitive face aux défis auxquels l'ensemble du secteur est confronté.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XI0FX

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)