Kering annonce l'acquisition "par étapes" d'un fabricant de pièces de joaillerie

Luca De Meo, nouveau directeur général de Kering, en juin 2025 ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le groupe de luxe Kering a annoncé jeudi l'acquisition "par étapes" de Raselli Franco group, entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de pièces de joaillerie, avec l'ambition d'en acquérir "la totalité des parts d'ici 2032".

"L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au premier trimestre 2026, pour un montant de 115 millions d'euros", précise le groupe dans un communiqué.

"L'accord prévoit une trajectoire précise pour l'acquisition de la totalité des parts d'ici 2032", est-il ajouté.

"Cette acquisition marque une étape stratégique pour Kering et illustre notre ambition dans le domaine de la joaillerie", déclare le directeur général de Kering Luca de Meo cité dans le communiqué.

"En sécurisant des capacités de production essentielles pour notre activité joaillière, ce partenariat renforcera notre chaîne de valeur et accélérera la croissance de nos Maisons", ajoute-t-il. Kering possède les marques de joaillerie Boucheron, Pomellato, DoDo et Qeelin

Fondé en 1969, Raselli Franco Group est reconnu internationalement pour son expertise et sa capacité d'innovation dans le prototypage et la fabrication de joaillerie, selon Kering.

L'entreprise, partenaire de Kering depuis plusieurs dizaines d'années, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières et pierres précieuses à la recherche et développement, la conception, la création de composants, l'assemblage et le contrôle qualité, précise le groupe de luxe.

Au cours des neuf premiers mois, Kering a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 14% à 11 milliards d'euros mais au troisième trimestre, les marques de joaillerie ont affiché "une dynamique très solide, avec une croissance à deux chiffres de leurs revenus", avait précisé le groupe lors de la présentation des résultats.