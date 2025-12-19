Carrefour: la famille Saadé se renforce au capital, à hauteur de 5%

La famille Saadé, propriétaire de l'armateur marseillais CMA CGM, a augmenté à 5% sa participation au capital de Carrefour , dont elle était devenue le deuxième actionnaire en novembre à hauteur de 4%, selon un communiqué de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié jeudi.

( AFP / PASCAL PAVANI )

La société Carrix, entité codétenue par la famille du milliardaire Rodolphe Saadé et CMA CGM, "a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 décembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Carrefour", a indiqué l'AMF.

Elle détient "36.815.740 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,00% du capital et 4,46% des droits de vote de cette société", a précisé l'AMF.

Ces actions avaient une valeur totale d'environ 527 millions d'euros, à la clôture de la Bourse de Paris jeudi.

Le deuxième distributeur alimentaire français avait annoncé en novembre l'entrée à son capital de la famille Saadé, à hauteur de 4%, en parallèle du départ de l'actionnaire Peninsula, holding de la famille du milliardaire brésilien Abilio Diniz, décédé en février 2024.

Rodolphe Saadé est ainsi entré le 1er décembre au conseil d'administration du groupe, en remplacement d'Eduardo Rossi, qui représentait Peninsula, ex-deuxième actionnaire avec une participation de 8,5%, finalement cédée.

La société Galfa, détenue par la famille Moulin-Houzé (Galeries Lafayette), reste le premier actionnaire de Carrefour, à hauteur d'environ 9,5%.

Entrée en mai au capital du groupe de cinéma Pathé, la famille Saadé revendique avec cette prise de participation dans Carrefour un nouvel investissement patrimonial dans une multinationale tricolore, qu'elle n'exclut pas de renforcer à l'avenir, tout en poursuivant la diversification de ses activités.

En septembre 2024, CMA CGM avait annoncé l'acquisition de Santos Brasil, le plus gros opérateur portuaire du Brésil, l'un des principaux marchés de Carrefour.

La même année, le groupe était devenu le cinquième logisticien mondial après avoir finalisé l'acquisition de Bolloré Logistics.

Rodolphe Saadé a également racheté en 2022 le journal La Provence, posant ainsi la première pierre d'un groupe de médias qui s'est étoffé depuis avec les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, mais aussi BFMTV, RMC et Brut.