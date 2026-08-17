Wall Street sans grande tendance après ses récents records

Wall Street devrait débuter sur une note hésitante lundi matin, l'absence d'indicateurs économiques et de résultats de sociétés de premier plan incitant les investisseurs à la prudence après les records atteints la semaine passée par le Dow Jones et le S&P 500.

Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur le Dow recule de 0,3%, mais celui sur le Nasdaq gagne 0,3%, laissant entrevoir un début de séance sans grande tendance.

Portés par des chiffres rassurants de l'inflation, le S&P et le Nasdaq avaient respectivement pris 0,4% et 0,2% la semaine dernière avec à la clé de nouveaux records en séance et à la clôture pour l'indice de référence des gérants américains, alors que le Dow Jones marquait le pas (-0,5%) après les résultats mitigés de Cisco.

Parallèlement, l'indice de volatilité "VIX" a continué de se détendre vers 14,2, sa meilleure marque depuis la fin 2025, date à laquelle il n'y avait ni guerre dans le Golfe ni tensions sur les taux.

Aucun rendez-vous n'est à l'agenda ce lundi, raison de plus pour les intervenants de prendre quelques bénéfices après des gains de plus de 8% pour le Dow ou le S&P ces trois derniers mois, le temps de digérer ce récent mouvement de hausse.

Les traders ont appris ce matin que l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s'était nettement amélioré en août, passant de 15,60 à 20,60 points, alors qu'un repli autour de 10,60 était anticipé. Il revient ainsi à un plus haut depuis plus de quatre ans.

Les deux dernières semaines du mois d'août se révèlent souvent particulièrement calmes sur les marchés financiers et le calendrier des jours à venir ne fera pas exception à la règle, même si les "minutes" de la Réserve fédérale américaine viendront un peu animer les échanges mercredi.

Le compte-rendu de la deuxième réunion présidée par Kevin Warsh sera très certainement largement décortiqué par les observateurs en quête d'indications sur le calendrier des futures hausses de taux d'intérêt de la Fed, mais l'exercice pourrait s'avérer difficile compte tenu du flou entretenu par le nouveau président de l'institution au moment d'évoquer l'évolution à venir de la politique monétaire.

Du côté des rares résultats de sociétés figurant à l'agenda, la publication - jeudi soir - des comptes trimestriels de Walmart ne devrait pas faire de vagues, même si les professionnels s'attendent à ce que le numéro un mondial de la distribution confirme à l'occasion son statut de "machine à profits" qui lui permet de réinvestir ses gains de productivité (automatisation, modernisation de la chaîne logistique) afin de renforcer son avantage concurrentiel tout en améliorant sa rentabilité.

Le billet vert, qui s'était affaibli ces dernières semaines sur l'allègement des anticipations de hausses des taux, reste pénalisé par la révision à la baisse des perspectives en matière de politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'un resserrement des taux le mois prochain n'est plus évaluée qu'à 32,6%, contre 52,2% la semaine dernière.

Cela n'empêche pas le rendement des Treasuries à dix ans de se tendre de nouveau au-delà de 4,70%, pour se rapprocher de ses plafonds annuels.

Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole s'inscrivent en hausse alors que le mémorandum d'entente de 60 jours conclu le 15 juin dernier par les Etats-Unis et l'Iran afin de mettre fin aux hostilités et de rouvrir le détroit d'Ormuz est désormais arrivé à son terme. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse actuellement de 0,2% à 82,6 dollars.