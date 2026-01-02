 Aller au contenu principal
Wall Street sans entrain pour clôturer une année euphorique
information fournie par AOF 02/01/2026 à 08:24

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de l'année sur une note négative. Le Dow Jones a reculé de 0,63% à 48063 points et le Nasdaq de 0,76% à 23241 points. Les trois principaux indices américains ont brillé sur l'ensemble de l'année, entre l'incertitude des politiques de Trump et l'engouement autour de l'IA : ​le Dow Jones affiche une progression de 12,97%, le S&P 500 de 16,39% et le Nasdaq de ⁠20,36%. Côté valeurs, Nvidia s'est adjugé 39% sur l'ensemble de l'exercice et Alphabet a bondi de 65%, sa meilleure performance annuelle depuis 2009.

