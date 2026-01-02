Les immatriculations de Tesla chutent en France et en Suède, mais bondissent en Norvège en décembre

Les nouvelles immatriculations de Tesla

TSLA.O ont chuté de deux tiers en France et en Suède en décembre, mais ont bondi en Norvège, confirmant une tendance de ventes record dans le pionnier des VE en Europe alors que la part de marché du constructeur américain s'effrite dans le reste de la région.

La marque EV d'Elon Musk a vu ses ventes ralentir en Europe depuis la fin de l'année 2024 en raison de la concurrence croissante , de la gamme vieillissante de la marque et des protestations contre les louanges publiques de Musk à l'égard des personnalités politiques européennes de droite.

Malgré le lancement de versions moins chères de la Model Y et de la Model 3 de Tesla à travers l'Europe, son activité ne s'est pas encore redressée.

En France, troisième marché automobile européen après l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les immatriculations de Tesla - un indicateur des ventes - ont chuté de 66 % le mois dernier pour atteindre 1 942 véhicules, selon les données de l'organisme automobile français PFA publiées jeudi.

Les immatriculations ont chuté de 37 % en France sur l'ensemble de l'année 2025.

En Suède, les immatriculations de Tesla ont chuté de 71 % pour atteindre 821 véhicules en décembre, entraînant une baisse de 70 % en 2025, selon Mobility Sweden.

Jusqu'en novembre, la part de marché de Tesla en Europe, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange est tombée à 1,7 %, contre 2,4 % à la même période en 2024.

Toutefois, en Norvège, les immatriculations de Tesla ont fait un bond de 89 % en décembre par rapport à l'année précédente pour atteindre 5 679 véhicules, selon les données d'immatriculation publiées vendredi.

La marque avait une part de marché de plus de 19 % dans le pays en 2025, établissant un nouveau record annuel de ventes et bénéficiant du fait que presque toutes les ventes de voitures neuves en Norvège sont électriques.