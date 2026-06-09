Wall Street sans direction malgré l'espoir d'un apaisement au Moyen-Orient

La place new-yorkaise évolue en ordre dispersé mardi, alors que les investisseurs saluent les perspectives d'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient tout en restant prudents avant de nouvelles publications économiques. Vers 17h15, le Dow Jones progressait de 0,25% tandis que le Nasdaq reculait de 0,70%.

Malgré les promesses d'accalmie entre Israël et l'Iran, les forces israéliennes poursuivent leurs opérations dans le sud du Liban, notamment dans la ville de Tyr, où de nouvelles frappes ont fait huit morts ce mardi. Ces attaques interviennent alors que Téhéran avait averti qu'il réagirait à toute nouvelle offensive israélienne sur le territoire libanais.

Donald Trump s'est toutefois voulu rassurant, affirmant que les négociations se poursuivaient et qu'elles étaient désormais entrées dans la phase des "derniers efforts" en vue d'un accord de paix avec Téhéran.

Sur le front des entreprises, les investisseurs se préparent à la très attendue introduction en Bourse de SpaceX, prévue vendredi. Le groupe fondé par Elon Musk viserait une levée de fonds d'environ 75 milliards de dollars pour une valorisation proche de 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait l'une des plus importantes opérations jamais réalisées sur les marchés financiers.

L'activité sur le marché des introductions en Bourse pourrait également être alimentée par OpenAI, qui a annoncé hier, après la clôture de Wall Street, avoir récemment déposé son projet d'IPO. Cette annonce intervient une semaine après une démarche similaire de son concurrent Anthropic.

La keynote d'Apple déçoit

Dans le reste de l'actualité, Apple (-2,69%) reculait pour une deuxième séance consécutive après une WWDC 2026 accueillie avec prudence par les marchés. Si Wedbush a salué les annonces du groupe, Jefferies et Needham ont affiché davantage de réserves, estimant qu'Apple peine encore à convaincre sur sa stratégie dans l'intelligence artificielle.

A l'inverse, Eli Lilly ( 1%) était bien orienté, soutenu par une note positive de Goldman Sachs. La banque a souligné les résultats encourageants du Retatrutide, un traitement expérimental contre l'obésité et le diabète, estimant qu'ils renforcent le potentiel commercial du médicament et la position du laboratoire sur le marché porteur des traitements de perte de poids.

Plusieurs statistiques au menu

Les indicateurs économiques publiés ont confirmé la résilience de l'économie américaine. Les ventes de logements existants ont progressé de 3,2% en mai pour atteindre un rythme annualisé de 4,17 millions d'unités, contre 4,04 millions en avril. Les économistes anticipaient 4,07 millions d'unités.

Les stocks de grossistes ont augmenté de 0,6% en avril, légèrement au-dessus des attentes du marché, tandis que le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit davantage qu'anticipé à 55,9 milliards de dollars, contre 56,6 milliards le mois précédent.