Wall Street s'apprête à une ouverture stable alors que les investisseurs examinent les perspectives de politique monétaire ; Oracle chute

Amazon en hausse: des rapports indiquent qu'il est en pourparlers pour investir dans OpenAI

Les mineurs d'or et d'argent gagnent en raison de la hausse des prix des métaux précieux

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery rejette l'offre rivale de Paramount

Futures en hausse: Dow 0,20 %, S&P 500 0,19 %, Nasdaq 0,19 %

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en légère hausse mercredi, les investisseurs cherchant des indices sur les perspectives des taux d'intérêt, tandis que la prudence persistait après des rapports sur les obstacles au financement des projets de centres de données d'Oracle .

Oracle ORCL.N a chuté de 2 % dans les échanges de pré-marché après qu'un rapport a indiqué que le plus grand partenaire de la société de cloud computing pour les centres de données, Blue Owl Capital OWL.N , a déclaré qu'il ne soutiendrait pas un accord de 10 milliards de dollars pour sa prochaine installation. Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs ont également glissé de 3 %.

Les inquiétudes concernant le recours à l'endettement par le secteur technologique au sens large pour tenter d'atteindre ses objectifs en matière d'intelligence artificielle ont pesé sur la prise de risque à plusieurs reprises ce trimestre. Nvidia

NVDA.O a perdu 0,4 % mercredi.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, souvent considéré comme une colombe en matière de politique monétaire, a apporté un certain soulagement aux investisseurs. Il a déclaré que la banque centrale disposait encore d'une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement du marché de l'emploi.

Les actions américaines ont connu une séance volatile mardi, l'indice de référence S&P 500 .SPX touchant un plus bas de trois semaines après qu'un rapport clé sur l'emploi n'a pas apporté suffisamment de clarté sur la santé du marché du travail et que les analystes ont souligné la probabilité d'une distorsion des données en raison de la récente fermeture du gouvernement.

Mike O'Rourke, stratège en chef chez JonesTrading, a déclaré que "dans cet environnement, la Fed n'est pas en mesure d'assouplir sa politique à moins que l'économie ne se détériore". Une détérioration de l'économie à partir d'un marché de l'emploi quasiment au point mort serait résolument négative."

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à deux baisses de taux de 25 points de base l'année prochaine, la première étant prévue en juin, un mois après la nomination probable d'un nouveau président de la Fed.

Le prochain rapport important sera les données sur l'inflation des consommateurs publiées jeudi par le département du commerce.

À 8:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 96 points, soit 0,20%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 12,75 points, soit 0,19%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 48,5 points, soit 0,19%.

En ce qui concerne la prise de contrôle de Warner Bros Discovery WBD.O , le conseil d'administration de la société de médias a rejeté l'offre hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O , préférant l'offre contraignante de Netflix NFLX.O .

Les actions de Netflix ont augmenté de 1,6 %, tandis que Paramount et Warner Bros ont baissé de 1 % et 2,2 %, respectivement.

Les valeurs pétrolières, dont Halliburton HAL.N et SLB

SLB.N , ont augmenté de 1% chacune, suivant une hausse de 2% des prix du brut alors que Trump a ordonné un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela .

Le mineur d'or Newmont NEM.N et les actions de Barrick Mining cotées aux États-Unis B.N ont grimpé de plus de 1 % chacun en raison de la hausse des prix de l'or, tandis que les mineurs d'argent ont bondi après que le métal blanc a dépassé les 65 $ pour la première fois.

À deux semaines de la fin de l 'année, Wall Street devrait enregistrer sa troisième série consécutive de gains annuels, soutenue par les attentes de réduction des taux d'intérêt et l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle.

Cependant, les inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques ont déclenché une rotation vers les petites capitalisations .RUT et d'autres secteurs du marché, notamment les soins de santé .SPXHC et les banques .SPXBK .

Amazon.com AMZN.O a gagné 1% après que des rapports ont indiqué que la société était en pourparlers pour investir environ 10 milliards de dollars dans le fabricant de ChatGPT OpenAI.

Le fabricant de pâte Pillsbury General Mills

GIS.N et la société d'électronique Jabil JBL.N ont gagné environ 1,3 % et 7,3 %, respectivement, après avoir publié leurs résultats .