Wall Street s'apprête à ouvrir en hausse sur fond d'espoir de désescalade au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow, S&P 500 0,78% chacun, Nasdaq 0,96%

* Les actions d'Arm bondissent alors que la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent à la suite d'un rapport selon lequel SpaceX pourrait déposer une demande d'introduction en bourse cette semaine

* Le directeur général de BlackRock estime que le pétrole pourrait dépasser 150 dollars le baril et provoquer une récession mondiale

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi, les perspectives de désescalade du conflit au Moyen-Orient ayant apaisé certaines craintes des investisseurs concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie.

Le Pakistan a transmis à l'Iran une proposition des États-Unis, et le Pakistan ou la Turquie pourraient être les lieux de discussion pour une désescalade de la guerre dans le Golfe, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à Reuters. Téhéran a jusqu'à présent nié en public qu'il négocierait avec l'administration Trump.

Les médias ont déclaré plus tôt que Washington avait envoyé à l'Iran une proposition en 15 points. La chaîne israélienne Channel 12 a déclaré que les États-Unis prévoyaient de discuter du plan lors d'une proposition de cessez-le-feu .

Les marchés mondiaux ont accueilli favorablement ces informations, espérant une percée qui pourrait aider à rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuz. Les prix du pétrole ont chuté de près de 4 %, soutenant l'appétit pour le risque.

"Les marchés voient une sorte de voie de désescalade dans la guerre. Dans combien de temps cela pourrait-il se matérialiser, la partie pacifique de cette situation? Ces idées sont-elles vraiment crédibles ou s'agit-il simplement d'une sorte de bruit de fond que nous avons vu dans les deux sens?", a déclaré Aleks Spencer, responsable des investissements chez Bogart Wealth.

"Chaque jour semble être une discussion différente."

À 08:39 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 363 points, soit 0,78%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 51,5 points, soit 0,78%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 232,5 points, soit 0,96%.

Les contrats à terme sur l'indice des petites capitalisations Russell 2000 RTYcv1 ont augmenté de 1%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse mardi, le rallye de soulagement déclenché par la décision du président Donald Trump de reporter les frappes sur le réseau électrique iranien ayant fait long feu.

Le directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, a déclaré que les prix du pétrole pourraient atteindre 150 dollars le baril et provoquer une "récession mondiale" si l'Iran "reste une menace" même après la fin de la guerre.

La flambée des prix du pétrole liée au conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils anticipaient deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Dans les mouvements de pré-marché, les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont bondi de 11,8 % après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'IA qui devrait rapporter des milliards de dollars en revenus.

D'autres fabricants de puces ont également progressé: Intel

INTC.O a augmenté de 4,2 %, Marvell Technology MRVL.O a gagné 1,8 % et Nvidia NVDA.O a progressé de 1,4 %.

Les actions cotées aux États-Unis de JD.com JD.O et d'Alibaba BABA.N ont gagné plus de 3,4% chacune après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté le secteur des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix saignante .

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de 27% après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres sociétés spatiales ont également augmenté, avec Rocket Lab RKLB.O , Intuitive Machines LUNR.O et AST Spacemobile ASTS.O en hausse de 3 à 4 %.

Robinhood Markets HOOD.O a ajouté 3,4 % après que la plateforme de transactions a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .