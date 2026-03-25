L'UE veut aider la tech à innover dans la défense

( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'Union européenne veut aider les jeunes entreprises de la tech en Europe à produire davantage, en un "temps record", dans le secteur de la défense, avec un financement de 115 millions d'euros, a annoncé mercredi la Commission européenne.

"Nous voulons rendre les choses plus faciles pour tous ceux qui ont des bonnes idées", a résumé devant la presse la vice-présidente de la Commission européenne Henna Virkkunen.

Face à la menace russe, l'UE cherche à développer son industrie de défense, et a déjà mis en place plusieurs instruments financiers, dont des prêts à hauteur de 150 milliards d'euros en faveur de ses Etats membres et de certains autres pays associés.

La guerre en Ukraine, qui démontre chaque jour le rôle de la technologie, drones ou intelligence artificielle, a incité la Commission à proposer de nouveaux financements, en ciblant cette fois les petites entreprises et les start-up de la tech ou encore celles en phase de croissance (scale-up).

"Aujourd'hui, entre 70 et 80% des investissements en commun réalisés par les Etats membres, les plus importants, sont réalisés à destination des dix entreprises les plus importantes" du secteur de la défense, a indiqué de son côté le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius.

Ce nouveau programme, baptisé "Agile", vise à limiter à quatre mois maximum le temps nécessaire pour obtenir des subventions, afin de permettre à ces nouvelles technologies d'être utilisées par le secteur de la défense dans un délai compris entre un et trois ans.

"Agile" soutiendra entre 20 et 30 projets, en finançant jusqu’à 100% de tous les coûts éligibles, dans les Etats membres de l'UE, en Ukraine et dans les pays de l'EFTA, comme la Suisse, la Norvège ou l'Islande.

Cette proposition doit encore être approuvée par les 27 et le Parlement européen.