L'Allemagne alloue €8 milliards pour atteindre ses objectifs climatiques 2030

Un vieux moulin à vent se dresse devant les turbines d'un parc éolien près du village d'Ostingerslebe
L'Allemagne a annoncé mercredi débloquer 8 milliards d'euros dans le cadre d'un plan en 67 points pour atteindre ses objectifs climatiques à horizon 2030 et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles.
La principale économie européenne vise à réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65% par rapport aux niveaux de 1990 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. À ce jour, la réduction est d'environ 48% et les experts estiment que les politiques existantes sont insuffisantes.
Ce plan en 67 points, approuvé par le cabinet du chancelier allemand Friedrich Merz, prévoit une augmentation de 12 gigawatts de la capacité des éoliennes terrestres, des mesures visant à stimuler les ventes de véhicules électriques (VE) et des initiatives en faveur des forêts et des sols.
Il en résultera une économie de plus de 25 millions de tonnes de CO2 d'ici la fin de la décennie, a déclaré le ministère fédéral de l'Environnement, ainsi qu'une réduction de près de 7 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de 7 milliards de litres d'essence d'ici 2030.
"Nous modernisons l'économie, rendons la société plus résiliente face aux crises et aidons la nature afin qu'elle puisse nous aider", a déclaré le ministre fédéral de l'Environnement, Carsten Schneider.
Pour soutenir les secteurs des transports et du logement, le gouvernement a mis au point un programme de subventions de 3 milliards d’euros à plusieurs niveaux sociaux afin de rendre les VE plus abordables.
Ce programme devrait concerner 800.000 VE, permettant ainsi d'économiser plus de 800 millions de litres d'essence. L'infrastructure de recharge allemande sera également étendue.
Après avoir abandonné le mois dernier la loi controversée sur le chauffage du gouvernement précédent, Carsten Schneider a déclaré que le financement destiné à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et à remplacer les systèmes de chauffage serait maintenu.
Une enveloppe supplémentaire de 2,9 milliards d'euros sera également mise à disposition pour aider l'industrie à passer à des technologies à faibles émissions de carbone, telles que les processus d'électrification et le renforcement du captage et du stockage du carbone (CSC).
Le Conseil d'experts indépendant sur les questions climatiques a toutefois déclaré dans une première évaluation qu'"il est très probable que ces mesures ne suffiront pas à garantir la réalisation des objectifs de protection du climat".
(Rédigé par Holger Hansen et Madeline Chambers ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)
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