L'Allemagne alloue €8 milliards pour atteindre ses objectifs climatiques 2030

Un vieux moulin à vent se dresse devant les turbines d'un parc éolien près du village d'Ostingerslebe

L'Allemagne a annoncé mercredi débloquer 8 ‌milliards d'euros dans le cadre d'un plan en 67 points pour atteindre ses objectifs climatiques à ​horizon 2030 et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles.

La principale économie européenne vise à réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65% par rapport aux ​niveaux de 1990 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. À ce jour, la réduction est d'environ 48% et les ​experts estiment que les politiques existantes sont insuffisantes.

Ce ⁠plan en 67 points, approuvé par le cabinet du chancelier allemand Friedrich Merz, prévoit une ‌augmentation de 12 gigawatts de la capacité des éoliennes terrestres, des mesures visant à stimuler les ventes de véhicules électriques (VE) et des initiatives en faveur des ​forêts et des sols.

Il en résultera ‌une économie de plus de 25 millions de tonnes de CO2 d'ici ⁠la fin de la décennie, a déclaré le ministère fédéral de l'Environnement, ainsi qu'une réduction de près de 7 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de 7 milliards de litres d'essence ⁠d'ici 2030.

"Nous modernisons l'économie, ‌rendons la société plus résiliente face aux crises et aidons la nature afin ⁠qu'elle puisse nous aider", a déclaré le ministre fédéral de l'Environnement, Carsten Schneider.

Pour soutenir les secteurs ‌des transports et du logement, le gouvernement a mis au point un programme ⁠de subventions de 3 milliards d’euros à plusieurs niveaux sociaux afin de ⁠rendre les VE plus abordables.

Ce ‌programme devrait concerner 800.000 VE, permettant ainsi d'économiser plus de 800 millions de litres d'essence. L'infrastructure ​de recharge allemande sera également étendue.

Après avoir abandonné ‌le mois dernier la loi controversée sur le chauffage du gouvernement précédent, Carsten Schneider a déclaré que le financement destiné à ​améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et à remplacer les systèmes de chauffage serait maintenu.

Une enveloppe supplémentaire de 2,9 milliards d'euros sera également mise à disposition pour aider l'industrie à passer ⁠à des technologies à faibles émissions de carbone, telles que les processus d'électrification et le renforcement du captage et du stockage du carbone (CSC).

Le Conseil d'experts indépendant sur les questions climatiques a toutefois déclaré dans une première évaluation qu'"il est très probable que ces mesures ne suffiront pas à garantir la réalisation des objectifs de protection du climat".

(Rédigé par Holger Hansen et Madeline Chambers ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Sophie Louet)