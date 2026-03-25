Wall Street rassurée par la détente des prix du pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, entraînée par les espoirs d'une fin de conflit au Moyen-Orient, qui fait chuter les prix de l'énergie et atténue les perspectives d'inflation.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 1,15%, l'indice Nasdaq gagnait 1,16% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,95%.

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