Wall Street s'apprête à ouvrir en force après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert pendant le cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour) par Niket Nishant et Avinash P
Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à enregistrer de fortes hausses à l'ouverture vendredi après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était "complètement ouvert" pour la durée du cessez-le-feu.
Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dans un message sur X que le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré "complètement ouvert" pour la période restante du cessez-le-feu, conformément au cessez-le-feu au Liban.
À 09:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 582 points, soit 1,19%, le S&P 500 E-minis était en hausse de 66,5 points, soit 0,94%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 303,75 points, soit 1,15%.
L'indice de volatilité CBOE .VIX a atteint son plus bas niveau depuis deux mois et a perdu 0,8 point à 17,14.
Les valeurs énergétiques ont chuté, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdant près de 3% chacun dans les échanges de pré-marché. Les actions des compagnies aériennes ont gagné, avec American Airlines AAL.O en hausse de 5,3%.
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