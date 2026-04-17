Wall Street s'apprête à ouvrir en force après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert pendant le cessez-le-feu

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(Mises à jour) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à enregistrer de fortes hausses à l'ouverture vendredi après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était "complètement ouvert" pour la durée du cessez-le-feu.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dans un message sur X que le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré "complètement ouvert" pour la période restante du cessez-le-feu, conformément au cessez-le-feu au Liban.

À 09:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 582 points, soit 1,19%, le S&P 500 E-minis était en hausse de 66,5 points, soit 0,94%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 303,75 points, soit 1,15%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a atteint son plus bas niveau depuis deux mois et a perdu 0,8 point à 17,14.

Les valeurs énergétiques ont chuté, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdant près de 3% chacun dans les échanges de pré-marché. Les actions des compagnies aériennes ont gagné, avec American Airlines AAL.O en hausse de 5,3%.