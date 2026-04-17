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Wall Street s'apprête à ouvrir en force après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert pendant le cessez-le-feu
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à enregistrer de fortes hausses à l'ouverture vendredi après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était "complètement ouvert" pour la durée du cessez-le-feu.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dans un message sur X que le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré "complètement ouvert" pour la période restante du cessez-le-feu, conformément au cessez-le-feu au Liban.

À 09:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 582 points, soit 1,19%, le S&P 500 E-minis était en hausse de 66,5 points, soit 0,94%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 303,75 points, soit 1,15%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a atteint son plus bas niveau depuis deux mois et a perdu 0,8 point à 17,14.

Les valeurs énergétiques ont chuté, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdant près de 3% chacun dans les échanges de pré-marché. Les actions des compagnies aériennes ont gagné, avec American Airlines AAL.O en hausse de 5,3%.

Valeurs associées

ALCOA-WI
65,630 USD NYSE -6,64%
AMERICAN AIRLINE
12,7800 USD NASDAQ +4,16%
Aluminium alloy
3 596,75 USD NYMEX -1,40%
CHEVRON
184,080 USD NYSE -2,16%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 447,43 Pts Index Ex +1,79%
EXXON MOBIL
146,450 USD NYSE -3,55%
NASDAQ 100 INDEX
26 672,43 Pts Index Ex +1,29%
NASDAQ Composite
24 468,48 Pts Index Ex +1,52%
NETFLIX
97,3100 USD NASDAQ -9,72%
S&P 500
7 126,06 Pts CBOE +1,20%
S&P 500 INDEX
7 126,06 Pts CBOE +1,20%
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