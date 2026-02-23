Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse alors que l'incertitude sur les tarifs douaniens freine l'appétit pour le risque

Bourses à terme en baisse: Dow 0,48%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,57%

Eli Lilly en hausse alors que le médicament de Novo Nordisk ne donne pas les résultats escomptés lors d'un essai clinique

Domino's en hausse après avoir dépassé les prévisions de ventes à magasins comparables au quatrième trimestre

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Lesprincipaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse lundi , l'incertitude renouvelée sur les tarifs douaniers ayant inquiété les investisseurs après que le président Donald Trump a annoncé une nouvelle taxe de 15 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé ses prélèvements plus larges.

La Cour suprême, dans un arrêt 6-3 vendredi, a annulé la plupart des droits de douane imposés par Trump l'année dernière, estimant que la loi d'urgence sur laquelle il s'appuyait ne permettait pas l'imposition de droits de douane.

S'appuyant sur une autre loi , M. Trump a annoncé un prélèvement global de 10 %, puis de 15 %, qui pourrait durer cinq mois, le temps que l'administration trouve des solutions de rechange plus durables.

Les trois principaux indices boursiers ont enregistré des gains hebdomadaires vendredi, les marchés ayant pris en compte la décision de la Cour suprême, le Nasdaq .IXIC mettant fin à une série de cinq semaines de pertes.

"Le marché est en train de subir des prises de bénéfices, les traders réalisant que le rebond de soulagement de vendredi pourrait être prématuré. On ne peut tout simplement pas parier contre Trump. Il veut des tarifs douaniers et il va trouver un moyen de les mettre en œuvre", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

À 08:18 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 239 points, soit 0,48%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 29,75 points, soit 0,43%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 142 points, soit 0,57%.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance étaient en baisse dans les échanges de pré-marché, bien qu'Alphabet GOOGL.O ait inversé la tendance avec un gain de 0,5 % après avoir augmenté d'environ 4 % vendredi.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,3 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue mercredi . Les marchés américains à forte composante technologique sont confrontés à un test majeur, car les commentaires de la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière pourraient fournir des informations essentielles sur le secteur de l'intelligence artificielle, qui a été touché par un scepticisme croissant des investisseurs.

Les valorisations élevées des actions et les craintes de perturbation de l'IA ont récemment mis sous pression les secteurs de la technologie et d'autres secteurs, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'IA portent leurs fruits.

Les bénéfices des grandes sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O , seront surveillés plus tard cette semaine, étant donné que l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de plus de 20 % cette année en raison des craintes croissantes de perturbation liées à l'IA.

Parmi les autres valeurs en mouvement lundi, Eli Lilly

LLY.N a augmenté de 2,9% après que le médicament contre l'obésité de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO ait échoué face au médicament de Lilly lors d'un essai à Copenhague .

Merck MRK.N a progressé de 0,6 % après que le fabricant de médicaments a annoncé qu'il allait scinder ses activités dans le domaine de la santé humaine en deux divisions.

Domino's Pizza DPZ.O a grimpé de 5,6% après que la chaîne de restauration rapide a battu les estimations de Wall Street pour les ventes de magasins comparables au quatrième trimestre aux États-Unis.

Les valeurs liées aux crypto-monnaies et à la blockchain ont chuté, le bitcoin BTC= perdant environ 2%, l'opérateur d'échange Coinbase Global COIN.O et le thésauriseur de crypto-monnaies Strategy MSTR.O chutant chacun d'environ 2%.

Les mineurs d'or et d'argent ont été globalement en hausse, les prix des deux métaux précieux ayant augmenté. Le principal mineur d'or Newmont NEM.N a augmenté de 1,2% tandis que le mineur d'argent Hecla Mining HL.N a augmenté de 2%.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré qu'il était ouvert à laisser les taux d'intérêt en suspens lors de la réunion de la Fed en mars si les données sur l'emploi de février indiquent que le marché du travail américain a "pivoté vers une base plus solide" après une période de faiblesse en 2025.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders s'attendent actuellement à ce que la Fed prenne ses prochaines décisions en matière de réduction des taux d'intérêt en juin.