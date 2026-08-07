Wall Street s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis avril, les chiffres de l'emploi ayant apaisé les craintes liées à une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices progressent: Dow Jones +0,17 %, S&P +0,62 %, Nasdaq +1,3 %

* Atlassian s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

* Les trois indices s'apprêtent à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis avril

* Les créations d'emplois non agricoles de juillet s'établissent à -23 000 contre une estimation de +80 000

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Shashwat Chauhan et Johann M Cherian

Les principaux indices de Wall Streetétaient en passe d'enregistrer de solides gains hebdomadaires vendredi après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait perdu de manière inattendue des emplois le mois dernier, ce qui a tempéré les spéculations sur une hausse des taux d'intérêtpar la Réserve fédérale en septembre.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que les emplois non agricoles avaient reculé de 23 000 en juillet, un chiffre bien inférieur aux 80 000 créations d'emplois attendues par les économistes interrogés par Reuters. « Pour la Fed, ce rapport pourrait maintenir les décideurs politiques sur la voie d’une hausse des taux d’intérêt (; toutefois, l’urgence pourrait être quelque peu moindre, selon nous, le calendrier dépendant probablement des prochaines données sur l’inflation et l’emploi qui seront publiées au cours des mois à venir », a déclaré Brian Therien, analyste senior chez Edward Jones.

Les données du marché monétaire ont montré que les opérateurs avaient revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse des coûts d’emprunt en septembre , la probabilité d’un resserrement s’établissant désormais à environ 20 %, contre 55 % avant la publication du rapport, selon les données compilées par LSEG.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la banque centrale américaine a fourni peu d’indications prospectives aux investisseurs concernant la politique monétaire, ce qui a renforcé l’attention portée aux données économiques et aux commentaires des décideurs politiques.

Les chiffres de l'emploi ont toutefois tendance à être plus faibles en juillet, et les économistes considèrent que le marché du travail se trouve actuellement dans une phase de « recrutement lent, licenciements lents ».

À 11 h 36 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 91,87 points, soit 0,17 %, à 53 976,97, le S&P 500 .SPX gagnait 48,02 points, soit 0,62 %, à 7 757,98, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 343,47 points, soit 1,30 %, à 26 691,82.

Les trois principaux indices s’apprêtaient à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis avril, les résultats solides de plusieurs secteurs ayant récemment propulsé les actions américaines à la hausse.

Les excellentes performances des entreprises liées à l’IA ont apaisé certaines craintes quant au fait que les dépenses élevées dans ce domaine ne produisent pas de résultats concluants, propulsant le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records, tout en aidant le Nasdaq à se remettre d’un recul qui l’avait brièvement fait chuter de près de 10 % par rapport à son précédent sommet.

Vendredi, huit des onze secteurs du S&P affichaient des hausses, les « biens de consommation discrétionnaires »

.SPLRCD menant la danse tandis que le secteur de l’énergie

.SPNY restait à la traîne.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a bondi de 10,6 % au lendemain de l’expiration de la première d’une série de restrictions de blocagedes actions suite à son introduction en bourse record en juin.

Le titre du fabricant de logiciels de collaboration Atlassian TEAM.O a bondide 30,2 %, tandis que celui du fabricant de puces Microchip Tech MCHP.O a progressé de 13,8 %, les deux sociétés ayant annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations.

L’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de 1,5 %, les valeurs du secteur logiciel ayant retrouvé une base solide. La société de cybersécurité Cloudflare

NET.N a également gagné 7,3 % après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel au-delà des estimations.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX , qui ont connu une forte volatilité ces derniers mois, ont progressé de 2,3 %. Le poids lourd Nvidia NVDA.O a grimpé de 2,6 %.

Dans ce secteur, les entreprises liées à la mémoire ont de nouveau été sous pression après la baisse de jeudi. Sandisk

SNDK.O , Western Digital WDC.O , Micron Technology MU.O et les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont toutes reculé.

Parmi les plus de 400 entreprises de l'indice S&P 500 qui ont publié leurs résultats depuis le début du trimestre, plus de 85 % ont dépassé les attentes des analystes, un taux supérieur aux 68 % observés en moyenne au cours d'un trimestre type depuis 1994, selon les données de LSEG I/B/E/S.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, la société de location de vacances Airbnb ABNB.O a progresséde 15,4 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du deuxième trimestre , tandis que Trade Desk TTD.O a chutéde 21,7 % après que la société spécialisée dans les technologies publicitaires a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre inférieures aux attentes.