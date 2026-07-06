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Wall Street rouvre ses portes, la crainte de la stagflation s'estompe
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 16:52

Les investisseurs sont de retour à Wall Street, après un week-end prolongé lié aux célébrations du jour de l'indépendance. Et la confiance est globalement au rendez-vous avec un Nasdaq qui s'adjuge 1,07%, devant le S&P 500 ( 0,51%). En revanche, le Dow Jones est plus en retrait et abandonne 0,26%.

Un peu moins de deux heures après l'ouverture de Wall Street, le Nasdaq Composite signe la plus forte progression des indices états-uniens porté notamment par Western Digital Corp. ( 10,64%), AMD ( 9,66%) et Arista Networks ( 9,61%).

Les investisseurs continuent d'intégrer les dernières statistiques qui font état d'une croissance plus robuste qu'attendu outre-Atlantique tandis que l'inflation est conforme aux anticipations. Le PIB final du premier trimestre 2026 a ainsi été révisé à 2,1% en rythme annualisé, contre 1,6% anticipé, tandis que le PCE sous-jacent, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, est ressorti à 3,4%, conformément aux prévisions.

Chez Pictet AM, on se réjouit ainsi de voir le scénario de "stagflation" s'éloigner. "On n'obtient pas une croissance du PIB de 2,1% et une hausse des revenus de 0,7% dans un environnement stagflationniste", notait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez le gérant.

De leur côté, les analystes de Deutsche Bank estiment que les marchés américains affichent toujours des valorisations élevées, tandis que les actions internationales commencent à retrouver de l'élan après de longues années de retard.

"L'économie américaine reste solide, mais marquée par des déséquilibres, notamment en matière d'inégalités et d'accès au logement", explique en substance la banque, qui met aussi en garde contre la hausse des déficits publics mondiaux, la faiblesse du yen, les risques liés au climat ou encore le contexte géopolitique.

Un oeil sur le Moyen-Orient...

A ce titre, les négociations sont pour l'instant au point mort avec l'Iran en raison des funérailles nationales d'Ali Khamenei. Si la République met en avant une cérémonie "sans précédent et d'une remarquable cohésion", avec des "millions de personnes" assistant aux funérailles, rappelons que celle-ci a lieu plus de quatre mois après le décès de l'ayatollah, un scénario très inhabituel au regard de la tradition islamique chiite.

Téhéran semble profiter du cessez-le-feu en cours pour enterrer son leader, sans avoir à exposer outre mesure son nouvel état major. Preuve de la prudence de la République islamique, Mojtaba Khamenei, que certains disent blessé, n'est toujours pas apparu publiquement depuis la mort de son père.

Dans ce contexte, le WTI évolue autour de 68,5 USD le baril ( 0,4%), alors que sept membres de l'OPEP ont annoncé samedi une augmentation de leur production de 188 000 barils par jour à partir du mois d'août, soit la cinquième hausse consécutive. Leur prochaine réunion est prévue le 2 août.

"Nous estimons toutefois que l'impact réel de cette annonce, comme celui des trois précédentes intervenues pendant la guerre, reste limité", souligne Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue. En effet, "Ces volumes supplémentaires n'auront d'effet qu'une fois qu'ils pourront effectivement quitter le Golfe dans des conditions normales d'exportation, ce qui n'est toujours pas le cas", indique-t-il.

Selon AlphaValue, cette hausse des quotas constitue avant tout un signal politique. Les prix du pétrole dépendront surtout de la normalisation des exportations via le Golfe et du volume de pétrole effectivement produit, davantage que de la décision du cartel elle-même.

... et l'autre sur les marchés

Dans le reste de l'actualité, Lockheed Martin (-1,43%) annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Ultra Maritime, spécialiste des systèmes de guerre sous-marine et de lutte anti-sous-marine, pour 3,45 MdsUSD. La société développe notamment des sonars, des bouées acoustiques, des systèmes de défense contre les torpilles, des radars et des plateformes autonomes de détection maritime.

Microsoft (-1,54%) a annoncé la suppression de 4 800 emplois, soit environ 2,1% de ses effectifs, dans le cadre d'une nouvelle phase de restructuration engagée après un programme de départs volontaires à la retraite.

Broadcom ( 4,86%) entame la semaine du bon pied avec un gain de 6% à 382 USD à Wall Street, salué après une annonce encourageante pour les perspectives d'activité du fournisseur de semi-conducteurs au cours des prochaines années.

TeraWulf ( 14,31%) a annoncé la signature d'un bail de vingt ans avec Anthropic pour l'exploitation d'un centre de données dédié à l'intelligence artificielle dans le Kentucky. Située à Hawesville, l'installation disposera d'une capacité d'environ 400 MW, avec une mise en service progressive prévue à partir du second semestre 2027.

Enfin, Micron ( 4,18%) s'affiche en nette hausse lundi matin à la Bourse de New York après avoir annoncé l'obtention d'un contrat auprès de Ford pour la fourniture de puces aux Etats-Unis.

Agenda statistique léger

Sur le front des statistiques, les intervenant devront se contenter de l'indice ISM passé de 54,5 en mai à 54 en juin, quand les économistes anticipaient 54,2.

Enfin, sans l'attente de la publication, demain, de la balance commerciale aux Etats-Unis, le dollar grappille 0,17% face à la monnaie unique, autour des 0,875 euro.

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