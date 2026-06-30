Wall Street retrouve l'éclat des puces et enregistre son meilleur trimestre depuis 2020

Les marchés américains ont progressé mercredi, soutenus par le retour des grandes valeurs technologiques et des semi-conducteurs après une semaine de prises de bénéfices. Le S&P 500 a gagné 0,79% à 7499,0 points sur la séance et d'environ 15% sur le deuxième trimestre, sa meilleure performance depuis 2020. Le Nasdaq 100 a quant à lui progressé de 1,68% à 30 276,3 points, tandis que le Dow Jones a avancé de 0,26% à 52 317,5 points.

Le regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle a constitué le principal moteur de la séance. Après les doutes de la semaine dernière sur le caractère spéculatif du rallye IA et le niveau élevé des dépenses des hyperscalers, les investisseurs ont de nouveau privilégié les fabricants de puces et les fournisseurs d'équipements associés. AMD, Intel, Marvell, Applied Materials et Sandisk ont ainsi progressé, avec des hausses allant jusqu'à environ 11%.

Sur le plan macroéconomique, les données américaines ont aussi contribué à soutenir le marché en début de séance. Les offres d'emploi JOLTS ont augmenté de façon inattendue en mai, à 7,594 millions, leur plus haut niveau depuis deux ans. Cette surprise renforce l'idée d'un marché du travail encore résilient, malgré les pressions inflationnistes liées au conflit avec l'Iran et les interrogations sur la trajectoire de la politique monétaire.

Le secteur industriel ( 1,3%) s'est également distinguée, portée notamment par les équipementiers électriques, dont les performances évoluent de plus en plus en tandem avec les semi-conducteurs. Les matériaux ( 0,4%) ont également rebondi après leur faiblesse de la veille. À l'inverse, l'immobilier (-2,0%) est resté sous pression, le géant Digital Realty Trust reculant après l'annonce du rachat, pour 7,8 MdsUSD, d'une participation détenue par Blackstone dans trois data centers en Virginie du Nord.

Le mouvement s'est accompagné d'un repli des secteurs défensifs pour une deuxième séance consécutive. La consommation de base (-1,5%), les utilities (-1,5%) et la santé (-1,3%) ont sous-performé.

Parmi les mouvements individuels, AeroVironment a bondi de plus de 18% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions de chiffre d'affaires 2027 mieux orientées que prévu.

Nebius Group a progressé de plus de 5% après l'initiation de couverture à l'achat de President Capital Management.

Air Products and Chemicals a gagné plus de 8% après l'abandon d'un grand projet d'énergie propre en Louisiane, une décision interprétée comme un signal de discipline accrue dans l'allocation du capital.

Dans l'immédiat, les investisseurs suivront les résultats de Nike après la clôture, alors que le titre aborde cette publication avec des attentes déjà fortement revues à la baisse après plusieurs dégradations d'analystes, l'annonce d'un nouveau directeur financier la semaine dernière et un recul de près de 10% sur les deux dernières semaines. L'attention se déplacera ensuite vers le marché du travail, avec le rapport ADP attendu demain, puis les chiffres officiels du Bureau of Labor Statistics jeudi, qui incluront notamment le taux de chômage et les créations d'emplois non agricoles, dans une semaine écourtée par le jour férié de l'Independence Day vendredi.