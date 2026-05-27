Wall Street reste sur la réserve face aux incertitudes liées à l'accord de paix au Moyen-Orient

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* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,4 %, le S&P 500 en hausse de 0,1 %, le Nasdaq stable

* GlobalFoundries recule après l'annonce de la vente de parts de Mubadala

* Zscaler s'effondre après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mises à jour à l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les actions américaines sont restées modérées mercredi dans un marché agité, les investisseurs restant prudents dans l'attente de progrès dans les négociations au Moyen-Orient.

La télévision d'État iranienne a déclaré que Téhéran avait obtenu un projet d'accord-cadre avec les États-Unis qui permettrait de rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois, en échange d'un retrait militaire américain et de la levée du blocus naval.

"Nous craignons un peu que le marché ne soit mis à l'épreuve une fois la saison des résultats terminée. Nous manquerons alors d'actualités, et le marché se tournera vers la Fed et le Moyen-Orient", a déclaré Nancy Tengler, directrice générale et directrice des investissements chez Laffer Tengler Investments.

À 9h57 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 174,37 points, soit 0,35 %, à 50.642,33, le S&P 500 .SPX gagnait 2,37 points, soit 0,03 %, à 7.521,49 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 3,30 points, soit 0,01 %, à 26.651,99.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif, le secteur des biens de consommation discrétionnaire étant en tête des gains avec une hausse de 1,4 %.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a reculé de 1,5 %, suivant la baisse des cours du pétrole, tandis que les valeurs technologiques .SPLRCT ont glissé de 0,2 % après avoir atteint un plus haut historique mardi.

Le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous deux clôturé à des niveaux records mardi, portés par la forte dynamique des titres liés à l'IA, Micron Technology ayant franchi la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les actions du fabricant de puces mémoire MU.O ont progressé de 3,8 %. Ses concurrents Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont respectivement gagné 2,5 % et 3,2 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a reculé de 0,7 %, le géant des puces Nvidia NVDA.O perdant 1,7 %.

Une saison des résultats solide et des prévisions de croissance d'environ 29 % en glissement annuel au premier trimestre ont soutenu la reprise à Wall Street, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones .DJI devenant vendredi le dernier grand indice à atteindre un niveau record.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7.600 à 8.000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, qui seront publiées jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les marchés monétaires s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains anticipant toutefois une hausse de 25 points de base en décembre.

Parmi les autres titres en mouvement, Zscaler ZS.O a chuté de 30 % après que la société de sécurité cloud a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

GlobalFoundries GFS.O a chuté de 9 % après que Bloomberg News a rapporté que l'actionnaire majoritaire Mubadala Investment Company cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Bath & Body Works BBWI.N a bondi de 16,5 % après que le distributeur a annoncé des ventes et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux attentes.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,31 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,15 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 106 nouveaux plus hauts et 44 nouveaux plus bas.