Wall Street reste sous pression face aux prix du pétrole et aux rendements obligataires élevés

Les principaux indices de Wall Street ont cédé du terrain ce lundi, alors que les cours du pétrole et les rendements obligataires se maintiennent à des niveaux élevés. Les investisseurs restent partagés entre les incertitudes entourant les perspectives d'un accord de paix dans la guerre avec l'Iran et les interrogations concernant la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

Dans ce contexte, le S&P 500 recule de 0,77% à 7 683,8 points, tandis que le Dow Jones baisse de 0,67% à 51 481,1 points. De son côté, le Nasdaq 100 perd 1,08% à 30 276,8 points.

Durant la séance, les cours du brut avaient fortement progressé après le rejet par le président américain Donald Trump d'une proposition de paix iranienne, avant de modérer leurs gains dans l'espoir que des médiateurs qataris organisent des discussions entre les deux pays afin de tenter de parvenir à un accord.

L'Iran avait présenté une proposition de paix lors de l'Assemblée générale des Nations unies organisée la semaine dernière à New York, précisant que celle-ci avait été transmise aux Etats-Unis par l'intermédiaire de médiateurs qataris. Donald Trump a déclaré samedi avoir rejeté cette offre, mais a indiqué dimanche à Axios qu'il s'attendait à ce que les négociateurs américains poursuivent les discussions cette semaine.

La progression d'environ 2% de Nvidia a permis de limiter la baisse des indices. Le géant des semiconducteurs a annoncé une autorisation de rachat d'actions d'un montant de 150 milliards de dollars, la plus importante jamais décidée par l'entreprise.

MongoDB a chuté de plus de 17%, tandis que Meta Platforms cède près de 5%, après l'annonce de la démission de Chirantan Desai de son poste de directeur général de MongoDB, avec effet immédiat, afin d'occuper un poste de direction chez Meta.

Boeing a pour sa part reculé de 6,6% après que la FAA a annoncé le report de la certification du 737 Max 10 en raison d'un problème logiciel.

Le reste de la semaine s'annonce également chargé en matière d'indicateurs macroéconomiques. Les investisseurs surveilleront notamment les prochaines données sur la confiance des consommateurs, l'emploi et l'inflation, ainsi que plusieurs interventions de membres de la Réserve fédérale, susceptibles d'apporter de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux d'intérêt.