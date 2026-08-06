Wall Street reste sans véritable direction

Les indices américains évoluent en ordre dispersé ce jeudi. Le S&P 500 oscille autour de l'équilibre, tandis que le Dow Jones recule de 0,3% et que le Nasdaq 100 grappille 0,1%, pénalisé notamment par les replis de Western Digital et d'AppLovin.

Les spécialistes de la mémoire, Western Digital et Sandisk, accusent de lourdes pertes, respectivement de 10% et 5,5%, malgré des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes. Ces perspectives restent pourtant soutenues par une demande toujours solide liée à l'intelligence artificielle.

Parmi les autres publications marquantes, AppLovin chute de 19,3% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

Dans le même temps, Datadog abandonne 15%, le spécialiste de la sécurité dans le cloud ayant prévenu qu'il anticipait un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

A l'inverse, Parker-Hannifin s'adjuge 7% après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel. De son côté, le producteur de lithium Albemarle progresse de 7,4% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Sur le front des entreprises, les autorités britanniques ont également donné leur feu vert au rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération évaluée à 110 milliards de dollars. Le gouvernement britannique a indiqué qu'il n'interviendrait pas au nom de l'intérêt public, après le renforcement par Paramount Skydance de ses engagements en matière de programmation et de couverture de l'actualité au Royaume-Uni.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont légèrement progressé la semaine dernière, selon les statistiques publiées jeudi, à la veille du rapport sur l'emploi de juillet.

Cette publication, attendue vendredi, pourrait s'avérer déterminante pour anticiper la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les investisseurs scrutent avec une attention particulière les indicateurs économiques depuis que son nouveau président, Kevin Warsh, a réduit ses indications prospectives concernant la politique monétaire.