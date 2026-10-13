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Wall Street reste en retrait dans un marché agité après la publication des résultats des grandes banques, le secteur des semi-conducteurs recule
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 16:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,02 %, le S&P en baisse de 0,08 %, le Nasdaq en baisse de 0,12 %

* Citigroup et Johnson & Johnson reculent malgré une hausse de leurs bénéfices

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes liées à la concurrence chinoise s'intensifient

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont affiché une évolution modérée mardi, dans un marché agité, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant de nouveau subi des pressions à la vente tandis que les investisseurs décortiquaient des résultats trimestriels mitigés, notamment ceux des grandes banques américaines.

Au sein du S&P 500, les valeurs du secteur de la santé

.SPXHC ont été les plus pénalisantes, Johnson & Johnson

JNJ.N perdant 4,8 % bien qu’elle ait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Le secteur financier .SPSY a contribué à cette morosité, Wells Fargo WFC.N reculant de 2,5 % après que son produit net d'intérêts s'est révélé inférieur aux estimations, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a oscillé entre gains et pertes à la suite d'un rare résultat inférieur aux prévisions .

Citigroup C.N a reculé de 1,8 %, tandis que Goldman Sachs GS.N a progressé d’environ 1 %, les deux groupes ayant dépassé les prévisions. L’assureur santé UnitedHealth

UNH.N a également reculé de 0,2 %, inversant ainsi sa tendance.

L’aplatissement de la courbe des taux — où les rendements à long terme augmentent plus rapidement que ceux à court terme, signe d’une hausse des risques de crédit à l’avenir — a pesé sur les banques, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

« Les investisseurs ont tendance à anticiper cette situation, ce qui explique pourquoi les banques américaines disposant d’importantes divisions de banque de détail, comme JPMorgan et Citi, sont en difficulté. »

Les espoirs d’une saison des résultats solides avaient soutenu l’ensemble du marché dans un contexte de tensions géopolitiques, de hausse des rendements obligataires et de craintes inflationnistes.

À 10 h 20 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 9,14 points, soit 0,02 %, à 51 859,69, le S&P 500 .SPX reculait de 6,36 points, soit 0,08 %, à 7 800,86 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 32,52 points, soit 0,12 %, à 27 213,38.

Les valeurs des technologies de l’information ont reculé, pesant sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont été les plus touchées après l’annonce des avancées technologiques de la société chinoise CXMT.

La concurrence chinoise « pourrait priver certaines des entreprises les plus connues d’une partie de leur activité, mais je ne pense pas qu’elle leur enlèvera tout leur marché », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a reculé de 4,5 %, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O ont chuté de 2 % à 5 %. L’indice global des puces électroniques

.SOX a perdu 1,5 %, dans ce que M. Pavlik a qualifié de « prise de bénéfices précipitée ».

Une hausse de 3 % de Meta META.O a soutenu le secteur des services de communication .SPLRCL , limitant ainsi les pertes du S&P 500. La progression de 3 % de Salesforce CRM.N a quant à elle freiné la baisse du Dow Jones.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé, les opérateurs mettant en balance l’augmentation des livraisons de diesel en provenance de Russie et les risques en Arabie saoudite. O/R

La hausse des prix du brut a alimenté les craintes inflationnistes et poussé les rendements obligataires à des plus hauts depuis plusieurs années, mais les récentes données économiques américaines, qui indiquent un ralentissement de la croissance de l’emploi et une hausse de l’inflation inférieure aux prévisions, ont freiné les anticipations de hausses imminentes des taux d’intérêt.

Les chiffres de septembre concernant les prix à la consommation et à la production, ainsi que les chiffres du commerce de détail, attendus cette semaine, font donc l’objet d’une attention accrue. Les déclarations des présidents de banques régionales de la Fed, Thomas Barkin et Susan Collins, seront au centre de l’attention plus tard dans la journée.

Parmi les autres titres, Bumble BMBL.O a bondi de 56 % pour atteindre son plus haut niveau annuel après que l’opérateur de l’application de rencontres a accepté de se retirer de la cote dans le cadre d’une opération de 1,3 milliard de dollars.

Domino's Pizza DPZ.O a perdu 4,4 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,27 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,87 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 257 nouveaux plus bas.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
5,9400 USD NASDAQ +56,32%
CITIGROUP
128,460 USD NYSE -2,63%
DOMINO'S PIZZA
300,8600 USD NASDAQ -3,23%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 680,69 Pts Index Ex -0,33%
GOLDMAN SACHS GR
901,570 USD NYSE +0,79%
JOHNSON&JOHNSON
249,165 USD NYSE -5,63%
JPMORGAN CHASE
337,230 USD NYSE +0,82%
META PLATFORMS
761,6600 USD NASDAQ +2,52%
MICRON TECHNOLOGY
938,0894 USD NASDAQ -5,15%
NASDAQ 100 INDEX
30 442,63 Pts Index Ex -0,72%
NASDAQ Composite
27 156,33 Pts Index Ex -0,33%
S&P 500 INDEX
7 788,96 Pts CBOE -0,23%
SALESFORCE
239,160 USD NYSE +2,31%
SANDISK
1 437,1700 USD NASDAQ -3,37%
SEAGATE HLDGS
728,0700 USD NASDAQ -3,34%
UNITEDHEALTH GRO
376,160 USD NYSE -0,51%
WELLS FARGO
82,370 USD NYSE -1,12%
WESTERN DIGITAL
374,4350 USD NASDAQ -3,23%
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