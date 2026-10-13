Ryad frappe un site pétrolier au Yémen, selon un média des Houthis

Le porte-parole de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, Turki al-Maliki, à Riyad, le 22 mars 2021 ( AFP / FAYEZ NURELDINE )

La coalition militaire menée par Ryad a bombardé mardi un site pétrolier au Yémen, selon le média des combattants pro-iraniens houthis qui ont promis de riposter en ciblant des locaux du géant pétrolier Aramco et l'aéroport de la capitale saoudienne.

L'ampleur des attaques menées récemment par les Houthis sur la pétromonarchie du Golfe, qui ont fait notamment 13 morts et des centaines de blessés samedi à l'aéroport de Ryad, a atteint ces derniers jours un niveau sans précédent depuis un attentat islamiste en 2015.

"Une attaque saoudienne cible le site d'al-Sabaha" de la Yemen Petroleum Company (YPC), à l'ouest de Sanaa, a affirmé la chaîne Al-Massirah, affiliée aux Houthis.

La YPC a cependant assuré qu'elle avait pris "toutes les mesures de précaution nécessaires" avant les frappes. L'installation visée ne contient "actuellement aucun stock de produits pétroliers" et son ciblage n’a aucune incidence sur les stocks ni sur l’approvisionnement", a-t-elle affirmé.

"Riposte douloureuse"

Plus tôt, la coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite face aux Houthis, avait demandé aux civils d'évacuer ce site, le premier appel de ce type depuis la reprise des hostilités en juillet au Yémen, après des années d'accalmie.

Les combattants pro-iraniens avaient ensuite prévenu : "toute attaque contre la capitale Sanaa entraînera une riposte sévère et douloureuse" contre "l'ennemi saoudien", ont-ils dit, affirmant qu'ils viseraient une raffinerie et l'aéroport de Ryad ainsi que les locaux de la compagnie pétrolière Aramco à Dammam. Ils ont appelé les civils à "s'éloigner" de ces cibles.

Les Houthis, qui contrôlent de vastes pans du territoire yéménite dont des régions frontalières de l'Arabie saoudite, ont par ailleurs de nouveau averti mardi que l'espace aérien saoudien n'était pas sûr.

Le royaume, qui a fait mardi état de plusieurs drones interceptés au nord de Ryad, a promis que les Houthis répondraient de leurs "attaques répétées" contre ses aéroports et ses installations économiques, selon l'agence officielle SPA.

Il a aussi averti qu'il ne tolèrerait aucune menace à sa sécurité ou à la liberté de navigation en mer Rouge, dont les Houthis contrôlent une partie du littoral.

Lundi, avant de fortes explosions dans la capitale saoudienne, le royaume avait, pour la première fois depuis des semaines, appelé les habitants à se réfugier "dans un endroit sûr, à l'écart des fenêtres et portes".

Contraction du PIB

Combinaison d'images créée le 12 octobre 2026 montrant des captures d'écran tirées d'images de vidéosurveillance diffusées par le ministère saoudien de l'Information le 11 octobre 2026 du moment où l'aéroport international de Riyad a été frappé par une attaque houthie le 10 octobre 2026 ( SAUDI MEDIA MINISTRY / - )

Premier exportateur de brut mondial et plus grande économie du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est ébranlée par ces nouvelles attaques, d'autant que le royaume payait déjà le prix du conflit au Moyen-Orient, en particulier le verrouillage par l'Iran du détroit stratégique d'Ormuz.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le pays devrait terminer l'année sur une contraction de 3,3% de son PIB, un recul de 5 points par rapport à la précédente prévision, en juillet.

L'estimation ne tient pas compte des dernières attaques, ni de la prise de contrôle par les Houthis du détroit de Bab el-Mandeb et du littoral yéménite sur la mer Rouge, qui risquent également de peser sur l'économie saoudienne.

Le royaume est "mis à l'épreuve", a reconnu lundi le ministère saoudien de l'Energie.

Sur le territoire du Yémen, les hostilités se poursuivent entre les Houthis et les forces gouvernementales.

Malgré les frappes de l'aviation saoudienne, les combattants pro-iraniens ont resserré leur étau sur Taëz, troisième ville du pays, où les combats ont fait plus de 60 morts entre dimanche et lundi, selon des sources militaires des deux camps.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a alerté mardi sur l'urgence d'une "désescalade au Moyen-Orient", avertissant qu'une intensification des hostilités serait "désastreuse" pour des dizaines de millions de personnes.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a par ailleurs affirmé que le nombre de cas suspects de choléra au Yémen avait triplé en trois semaines, accentuant la pression sur les structures de santé, déjà mobilisées pour soigner des milliers de personnes blessées dans les combats.