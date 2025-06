Wall Street: repli modéré malgré les missiles iraniens information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a accéléré, vendredi, son repli vers 20h15 alors qu'une première salve de missiles de représailles iraniens a visé, puis atteint Tel-Aviv, la banlieue de Jérusalem et la centrale nucléaire de Dimona, et probablement plusieurs cibles militaires (bases aériennes).



Mais la baisse n'a pas véritablement pris d'ampleur et les scores de clôture se situent au-dessus des niveaux testés la nuit précédente (écarts s'étageant entre -1,5 et -1,8%). Le Dow Jones a cédé 1,8%, le S&P 500, 1,13% seulement à 5.977 (-0,6% en hebdomadaire) et le Nasdaq Composite a contenu son repli à -1,3% à 19.407 (soit à peine -0,4% sur la semaine).



Difficile de se figurer qu'une guerre vient d'éclater au Proche-Orient, que la dette américaine est hors de contrôle (+3.800Mds$ de dette depuis l'élection de Donald Trump), que les tarifs douaniers pourraient être rehaussés sur les importations d'automobiles, etc.



Le repli plus marqué du 'S&P' provient de la chute de -4% de Visa et Mastercard alors que l'architecture 'blockchain/cryptos' pourrait se substituer aux cartes de crédit pour des paiements courants sécurisés et moins chargés en frais.



A noter également les reculs de Nvidia (-2,1%), d'Apple (-1,4%)... mais le repli de l'indice a été nettement tempéré par la hausse des valeurs pétrolières et parapétrolières avec Halliburton et APA Corp (+5,5% et +5,3%), puis Diamondback et Occidental +3,8%, ou encore Conoco et Devon avec +2,4%.



La flambée du pétrole s'est poursuivie vendredi soir (72$), alors qu'une troisième vague de missiles iraniens était annoncée au-dessus d'Israël.



Mais quel que soit l'ampleur des représailles iraniennes, Benjamin Netanyahu avait annoncé la nuit précédente que l'Iran serait de nouveau frappé, jusqu'à ce que 'le boulot soit terminé'.



La guerre pourrait donc durer encore quelques jours, le silence de la Maison Blanche ayant valeur de feu vert tacite (Donald Trump a démenti la première version 'nous ne savions pas' et confirmé qu'il avait été averti de l'attaque israélienne).



Si le conflit perdure, le cours du pétrole pourrait demeurer élevé, mais on est pour l'instant encore loin d'une flambée : le baril de 'WTI' avait dépassé les 74$ la nuit dernière, sur la crainte d'une éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz... ce qui serait une option de dernier ressort de la part de l'Iran, sachant que cela pénaliserait peu Israël -ou les USA-, mais beaucoup l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Emirats Arabes Unis (les partenaires de l'OPEP) qui eux ne sont pas en guerre avec l'Iran.



Les marchés obligataires -en forte baisse ce vendredi- ne sont clairement pas perçus comme un refuge pertinent face à l'attaque israélienne sur l'Iran, laquelle instaure en regard du droit international un 'état de guerre' entre les deux pays (c'est la version que Téhéran défend).



Les 'chiffres du jour' ont contribué à consolider la remontée des rendements car la confiance des ménages US a nettement rebondi. Le rendement des T-Bonds à '10 ans' s'est redressé de +5 points de base à 4,404%, le '30 ans' s'est tendu de +5,5 pbs à 4,90%, le '2 ans' a affiché +4,5 pbs à 3,95%.



La surprise de ce vendredi provient donc de l'ampleur du rebond de la confiance du consommateur américain (enquête de l'Université du Michigan) qui s'est améliorée à 60,5 ce mois-ci, après 52,2 en mai, et bien plus que les 53 prévus en juin.



Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée, passant à 63,7 contre 58,9 le mois dernier, c'est surtout celle mesurant leurs anticipations qui s'est le plus améliorée, avec un gain de 47,9 à 58,4.



Les résultats de l'enquête montrent aussi une dégradation de leurs anticipations d'inflation à l'horizon d'un an, à 5,1% en juin à comparer avec un pic de 6,6% en mai.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.