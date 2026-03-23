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Wall Street repasse dans le vert après un apaisement des tensions géopolitiques
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 21:13

Les indices américains ont terminé en hausse ce lundi, portés par un regain d'optimisme après l'annonce par Donald Trump du report de frappes militaires visant des infrastructures iraniennes, sur fond de signaux jugés constructifs avec Téhéran.Les marchés ont réagi positivement à cette annonce, y voyant une possible désescalade du conflit. Le S&P 500 a ainsi progressé de 1,15% à 6 580,9 points. Le Dow Jones a gagné 1,38% à 46 208,5 points, tandis que le Nasdaq 100 a avancé de 1,22% pour clôturer à 24 188,5 points.

La hausse a toutefois été plus marquée en début de séance, avant de ralentir après une prise de parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Ce dernier a démenti les déclarations du président américain, affirmant qu'aucune discussion n'avait eu lieu avec Washington et que les conditions pour mettre fin au conflit restaient inchangées.

Malgré ce démenti, certaines sources indiquent que des responsables israéliens jugent toujours possible l'ouverture de discussions entre les États-Unis et l'Iran dans les prochains jours. Dans ce contexte d'accalmie relative, les prix du pétrole ont chuté de plus de 10% sur la journée.

Des anticipations monétaires revues à la baisse

À la suite des déclarations de Donald Trump, les investisseurs ont également ajusté leurs anticipations concernant la politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une hausse des taux en décembre est tombée à 16%, contre 25% la veille.

Les marchés tablent désormais sur près de 70% de chances de statu quo d'ici la fin de l'année. Cette évolution intervient après une révision à la baisse des attentes de baisse de taux la semaine précédente, dans un contexte de discours plus ferme de la Fed face à l'inflation.

Le transport profite de la chute du pétrole

La baisse marquée des prix du pétrole a soutenu les valeurs liées au transport, fortement sensibles aux coûts du carburant. American Airlines et United Airlines ont ainsi progressé respectivement de 3,64% et 4,46%, tandis que Norwegian Cruise Line a bondi de 6,23%.

Du côté des valeurs individuelles, Synopsys a gagné 2,89% après l'annonce d'une prise de participation de plusieurs milliards de dollars par le fonds activiste Elliott Investment Management.

Les investisseurs restent désormais attentifs aux prochaines prises de parole des responsables de la Réserve fédérale, ainsi qu'aux indicateurs d'activité économique et aux données de confiance des consommateurs attendus dans la semaine.

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