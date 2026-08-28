Wall Street recule légèrement après que le président de la Fed, Kevin Warsh, a réaffirmé sa volonté de lutter contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de fin d'après-midi, ajout d'une citation d'un analyste au paragraphe 9)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones 0,08%, S&P 500 0,28%, Nasdaq 0,46%

* PayPal s'effondre après l'annonce du retrait d'un consortium de son projet de rachat

* Gap bondit après le changement de directeur général d’Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Les méga-capitalisations dynamisent les secteurs des services de communication et de la consommation discrétionnaire du S&P 500

par Purvi Agarwal, Niket Nishant et Saeed Azhar

Les principaux indices de Wall Street étaient en baisse vendredi après-midi, les investisseurs faisant preuve de prudence après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, eut réaffirmé la priorité accordée par la banque centrale à la lutte contre l’inflation. Sans la certitude que l’inflation se dirige clairement et à un rythme suffisant vers l’objectif de 2 % fixé par la Fed, la banque centrale aurait « encore du travail à accomplir » , a déclaré Warsh lors de son premier discours à Jackson Hole. Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que Warsh eut également déclaré qu’il estimait que les dernières données sur l’inflation ne laissaient pas entrevoir de changement de tendance. Les traders sont désormais partagés entre une hausse des taux et un statu quo en septembre, comme c’était le cas avant que les données sur l’inflation de ce mois-ci ne dressent un tableau mitigé.

« Si le marché réagit modérément, c’est parce qu’il (Warsh) se montre très catégorique sur le maintien de l’objectif d’inflation à 2 %. Il réitère sa position restrictive, mais de manière plus cohérente que progressive », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

« Les investisseurs se sont quelque peu fourvoyés en pensant que cette position allait s’assouplir un peu. De toute évidence, ce n’est pas le cas. » Le discours de Warsh vient clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de poids lourds du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce

CRM.N , ainsi que par une série de nouvelles données économiques. «Le discours de Warsh laisse entendre qu’une hausse des taux en septembre est possible si l’IPC et l’IPP (indice des prix à la production) du mois d’août s’avèrent plus fermes, mais nous continuons de tabler sur une inflation de l’IPC et du PCE sous-jacents avoisinant les 0,2 % en août et sur le maintien des taux inchangés par le FOMC », a déclaré Jan Hatzius, économiste chez Goldman Sachs, dans une note.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, reculant après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia qui laissaient entrevoir que l’essor lié à l’intelligence artificielle n’était pas près de s’essouffler. À 13h57, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 43,53 points, soit 0,08%, à 53.531,23, le S&P 500 .SPX perdait 21,30 points, soit 0,28%, à 7.709,69 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 123,02 points, soit 0,46%, à 26.418,33.

Nvidia a reculé de 3,9%. Marvell Technology MRVL.O a perdu 9,9% en raison de doutes quant au calendrier de réalisation des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , largement considéré comme le « baromètre de la peur » de Wall Street, a brièvement atteint son plus bas niveau depuis décembre. Il est resté stable à 14,5.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation étaient en hausse. Alphabet GOOGL.O a gagné 1,7%, faisant du secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL le principal moteur de la progression de l’indice.

Salesforce CRM.N a prolongé ses gains de la séance précédente, soutenant ainsi le Dow Jones. Le titre a progressé de 3,3%. PayPal PYPL.O a chutéde 12% au lendemain d’un article de Bloomberg News indiquant qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d’abandonner ses efforts pour acquérir la société de paiement. L’action Gap ( GAP.N ) a progresséde près de 12% après que le distributeur a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d’Old Navy et revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels. Ulta Beauty ULTA.O a chuté de 4% après que la croissance des ventes à périmètre constant du distributeur de cosmétiques a reculé au deuxième trimestre. Les principaux indices de Wall Street restaient en passe d’enregistrer des hausses hebdomadaires. S’ils se maintiennent à ces niveaux jusqu’à la clôture, les indices pourraient regagner le terrain perdu la semaine dernière, après que la flambée des rendements obligataires a malmené les actions. Par ailleurs, le résultat définitif de l'enquête de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs s'est établi à 51,7, contre des estimations de 51, selon les économistes interrogés par Reuters.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,8 pour 1. On a enregistré 133 nouveaux plus hauts et 92 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 1.509 titres ont progressé et 3.144 ont reculé, les titres en baisse étant 2,08 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 96 nouveaux plus bas.