Wall Street recule légèrement alors que les actions chutent ; les marchés évaluent les résultats des grandes banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,34%, S&P -0,12%, Nasdaq -0,14%

* Citigroup et Johnson & Johnson reculent malgré une hausse de leurs bénéfices

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes liées à la concurrence chinoise s'intensifient

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement reculé mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant une pression à la vente tandis que les investisseurs décortiquaient des résultats trimestriels mitigés, notamment ceux des grandes banques américaines.

Le secteur de la santé .SPXHC a été le principal frein à l'indice S&P 500, Johnson & Johnson JNJ.N reculant de 6,8 % malgré des bénéfices supérieurs aux estimations.

Les valeurs des technologies de l’information .SPLRCT sont restées stables dans un marché agité. Certaines actions du secteur des semi-conducteurs ont subi une correction: le fabricant de mémoires Micron Technology MU.O a perdu 4,6 % et les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Seagate STX.O ont reculé de 1 % à 2 %. Cette baisse a été contrebalancée par Apple AAPL.O , qui a atteint un niveau record, et Microsoft MSFT.O , en hausse de 0,9 %.

Le sentiment des investisseurs a basculé après que Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a comparé lundi certains flux d’investissement dans le secteur à des « paris au casino ». Parallèlement, les informations faisant état des avancées technologiques de la société chinoise CXMT ont fait craindre une intensification de la concurrence.

La faiblesse du secteur de l’IA a semé le trouble sur les marchés, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Une hausse de 2 % de Meta META.O a soutenu le secteur des services de communication .SPLRCL , limitant ainsi les pertes du S&P 500.

À 12h23 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 173,96 points, soit 0,34 %, à 51.676,77, le S&P 500 .SPX a perdu 9,38 points, soit 0,12 %, à 7.798,04 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 38,24 points, soit 0,14 %, à 27.207,66.

Caterpillar CAT.N et Honeywell HON.O ont été les principaux freins à la progression du Dow.

Les investisseurs ont également pris connaissance des résultats mitigés des grandes banques. Citigroup C.N a reculé de 3,4 %, tandis que Goldman Sachs GS.N a progressé d’environ 0,5 %, les deux établissements ayant dépassé les estimations de bénéfices.

Wells Fargo WFC.N a reculé de 1,5 % après que son produit net d’intérêts s’est révélé inférieur aux estimations, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a oscillé entre gains et pertes à la suite d’un rare résultat inférieur aux prévisions .

L’aplatissement de la courbe des taux — où les rendements à long terme augmentent plus rapidement que ceux à court terme, signe d’une hausse des risques de crédit — a pesé sur les banques, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. « Les investisseurs ont tendance à anticiper cette situation, ce qui explique pourquoi les banques américaines disposant d’importantes divisions de banque de détail, comme JPMorgan et Citi, sont en difficulté. »

Les espoirs d’une saison des résultats solide avaient soutenu l’ensemble du marché dans un contexte de tensions géopolitiques, de hausse des rendements obligataires et de craintes d’inflation liées aux prix de l’énergie.

« Tant que la saison des résultats n’aura pas battu son plein, nous resterons confrontés à des performances boursières inégales », a déclaré Cardillo.

La hausse des prix du pétrole brut a alimenté les craintes inflationnistes et poussé les rendements obligataires à des plus hauts depuis plusieurs années, mais les récentes données économiques américaines, qui indiquent une croissance de l’emploi plus faible et une hausse de l’inflation inférieure aux prévisions, ont freiné les anticipations de hausses imminentes des taux d’intérêt.

Les chiffres de septembre relatifs aux prix à la consommation et à la production, ainsi que les données sur le commerce de détail, attendus cette semaine, font donc l’objet d’une attention accrue. Les déclarations des présidents de banques régionales de la Fed, Thomas Barkin et Susan Collins, seront au centre de l’attention dans le courant de la journée.

Entre autres, l’action Bumble BMBL.O a bondi de 56 % pour atteindre son plus haut niveau annuel après que l’opérateur de l’application de rencontres a accepté de se retirer de la cote dans le cadre d’une opération de 1,3 milliard de dollars.

Domino's Pizza DPZ.O a perdu 3,8 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,22 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,9 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 344 nouveaux plus bas.