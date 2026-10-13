Meta poursuit sa progression après le lancement des modèles Muse Wonder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Le titre META.O de Meta, l'entreprise spécialisée dans les réseaux sociaux, progresse de 2,2 % à 759,35 dollars

** Le titre poursuit sa progression après avoir grimpé de 3,4 % lundi, suite au lancement par la société des modèles d’IA Muse Wonder et Muse Wonder Full , qu’elle présente comme ses modèles d’IA les plus performants à ce jour

** Muse Wonder équipera l’agent IA personnel de la société, tandis que Wonder Full, plus puissant, sera accessible aux abonnés de Muse Code

** Truist Securities relève son objectif de cours pour la société de 763 $ à 1.000 $, tandis que Pivotal Research le porte de 790 $ à 930 $

** Citigroup estime que ce nouveau modèle pourrait contribuer à renforcer les performances et l’efficacité de Muse, et à créer de nouvelles expériences de superintelligence personnelle

** 56 des 63 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 6 “conserver” et 1 “vendre”; objectif de cours médian: 800 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, META affiche une hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année