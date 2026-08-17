Wall Street recule, le pétrole ravive l'inflation et propulse les taux longs

Les marchés américains ont terminé la séance en baisse lundi, la remontée du pétrole ayant ravivé les craintes inflationnistes et poussé les rendements obligataires à la hausse. A la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,52%, à 7 745,0 points, tandis que le Dow Jones a cédé 0,51%, à 53 459,8 points. Le Nasdaq 100 a mieux résisté, ne perdant que 0,17%, à 29 995,4 points, grâce à la progression des semi-conducteurs.

Les cours du Brent et du WTI ont commencé la semaine en hausse d'environ 3%, alors que l'accord de cessez-le-feu de 60 jours entre les Etats-Unis et l'Iran arrive à expiration. Cette remontée du brut a réactivé le risque d'un choc énergétique susceptible d'entretenir l'inflation et de pousser la Fed à remonter ses taux.

Les investisseurs ont en conséquence vendu les obligations américaines, faisant grimper le rendement à 30 ans autour de 5,32%, au plus haut depuis 2007. Téhéran a parallèlement menacé d'adopter une posture plus offensive en l'absence d'accord de paix, tandis que Donald Trump a reconnu douter de la possibilité d'obtenir les concessions qu'il juge nécessaires.

La faiblesse du marché a également été alimentée par la chute de 0,6% des ventes au détail américaines en juillet, alors que le consensus anticipait une hausse de 0,1%. Cette déception renforce les interrogations sur la consommation après l'essoufflement des effets liés aux remboursements d'impôts. L'indice manufacturier Empire State a pourtant dépassé les attentes et l'indice de confiance des constructeurs immobiliers NAHB est resté stable, sans parvenir à compenser la pression exercée par les taux.

Les valeurs de la consommation courante (-1,4%) et discrétionnaire (-1,2%) ont figuré parmi les plus pénalisées. Nike (-4%) a notamment touché son plus bas niveau depuis 2014, tandis que les constructeurs résidentiels ont souffert de la remontée des coûts de financement.

Les semi-conducteurs ont toutefois nettement résisté, permettant au secteur technologique de se maintenir légèrement dans le vert. L'indice PHLX des semi-conducteurs a gagné environ 2%, soutenu par Sandisk ( 9%), Micron ( 4%) et Applied Materials ( 6%). Ce dernier a rebondi après des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes. Les fabricants de mémoires ont également bénéficié des déclarations du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, selon lesquelles l'administration Trump ne souhaite pas voir Apple acheter des puces chinoises.

L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle a également soutenu les semi-conducteurs après qu'Anthropic a annoncé son premier trimestre bénéficiaire. Le chiffre d'affaires de la société a atteint 11,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, avec un résultat opérationnel ajusté désormais positif. Cette publication renforce l'idée que les investissements massifs dans les modèles d'IA commencent à produire des revenus, voire des bénéfices, ce qui pourrait encourager les hyperscalers à maintenir leurs dépenses dans les centres de données.

Les publications de Walmart, Home Depot, Target et Lowe's devraient désormais concentrer l'attention des investisseurs cette semaine afin d'évaluer plus précisément la résilience du consommateur américain.