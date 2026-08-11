Wall Street recule avec les doutes sur un apaisement au Moyen-Orient

* Le Dow Jones perd 0,34%, le S&P-500 0,32% et le Nasdaq 0,60%

* L'Iran exige que les Etats-Unis acceptent ses conditions

* Amazon et Alphabet pèsent aussi sur la tendance

La Bourse de New York a fini en baisse mardi en raison des doutes croissants sur l'imminence d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran permettant notamment une réouverture du détroit d'Ormuz, tandis qu'Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont aussi pesé sur la tendance.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,34%, ou 184,13 points, à 53.791,85 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 24,91 points, soit 0,32% à 7.728,20 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 159,91 points, soit 0,60% à 26.445,446 points.

Le secrétaire nouvellement nommé du conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, proche allié du guide suprême Mojtaba Khamenei, a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz, essentiel au commerce mondial du pétrole et du gaz, resterait fermé tant que les Etats-Unis n'accepteraient pas les conditions de l'Iran et ne changeraient pas d'attitude.

Ces déclarations ont contribué à soutenir les cours du pétrole. Le baril de Brent LCOc1 évolue près d'un pic d'une semaine et se rapproche des 90 dollars alors que sont attendus ces deux prochains jours aux Etats-Unis les indicateurs d'inflation sur les prix à la consommation et les prix à la production susceptibles de peser sur la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale en septembre.

Les reculs d'Amazon AMZN.O (-2,09%) et Alphabet GOOGL.O (-3,84%), poids lourds de la cote, ont aussi contribué à faire baisser le S&P-500 et le Nasdaq.

Les gestionnaires d'actifs ont en revanche brillé, tels Apollo Global APO.N (+6,26%) et Blackstone BX.N (+3,89%), qui font partie des institutions financières ayant récemment conclu un accord avec Nvidia NVDA.O (-0,02%) pour tenter de mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour le secteur de l'intelligence artificielle.

(Avinash P et Purvi Agarwal à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco, version française Bertrand Boucey)