Wall Street recule avant la décision de la Fed ; les valeurs du secteur des semi-conducteurs vacillent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,02%, S&P 500 -0,37%, Nasdaq -0,52%

* Seagate en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations

* Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés; décision attendue à 14h00 (heure de l'Est)

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale dans un contexte de flambée des cours du pétrole, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs restaient sous pression à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech.

Les marchés mondiaux ont connu une forte volatilité ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du boom des dépenses liées à l'IA après que des signes ont montré que les grandes entreprises américaines renforçaient leur réseau d'investissements liés à l'IA et continuaient d'injecter des milliards dans cette technologie au détriment de leur flux de trésorerie disponible.

Cette remise en question intervient alors que la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux. Mercredi, les résultats trimestriels exceptionnels 000660.KS du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs .

Les actions de la société cotées aux États-Unis SKHY.O ont légèrement progressé de 1,7%, tandis que les autres titres du secteur ont connu des fluctuations dans un marché volatil. Le leader du secteur, Nvidia NVDA.O , a reculé de 1%, tandis qu’un indice plus large, le Philadelphia Semiconductor Index

.SOX , a chuté de 1,6%.

“La pression se déplace des plans d’investissement vers les rendements sur investissement. Les investisseurs veulent des preuves que les dépenses d’investissement dans l’IA génèrent dès à présent des revenus, tout en renforçant les perspectives de croissance futures”, a déclaré Gina Martin Adams, stratège en chef des marchés chez HB Wealth.

Le fournisseur de solutions de stockage de données Seagate Technology STX.O a apporté un peu de répit, avec une hausse de 5,4% après avoir annoncé des prévisions de résultats trimestriels supérieures aux estimations.

Les résultats de Microsoft MSFT.O et de Meta META.O sont attendus aprèsla clôture, tandis que ceux d’Amazon.com AMZN.O et d’Apple AAPL.O sont attendus plus tard dans la semaine. Les traders surveilleront de près les signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA ont contribué à la hausse des bénéfices. Les actions de ces sociétésont légèrement reculé en début de séance, à l’exception d’Apple, qui a progressé d’environ 1%.

À 9h53, le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 539,49 points, soit 1,02%, à 52.207,83, le S&P 500 .SPX perdait 27,62 points, soit 0,37%, à 7.401,16 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 127,98 points, soit 0,52%, à 24.747,36.

Le secteur industriel .SPLRCI a été le plus touché du S&P 500, le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière Caterpillar CAT.N a reculé de 3,6%.

Les valeurs financières .SPSY et les biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD ont reculé respectivement de 0,5% et 0,3%, tandis que le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice .SPLRCT , a légèrement baissé pour la cinquième séance consécutive.

Récemment, les inquiétudes liées au secteur technologique ontincité les investisseurs à se tourner vers d’autres segments du marché, tels que les biens de consommation de base .SPLRCS et la santé .SPXHC , qui ont chacun progressé de 0,2% mercredi.

ZOOM SUR LA FED

La Fed annoncera sa décision de politique monétaire à 14h00 (heure de l’Est), alors que les prix du brut LCOc1 ont bondi de 7% à 89,94 dollars le baril, le président américain Donald Trump ayant déclaré que les États-Unis réagiraient aux attaques iraniennes en Jordanie.

Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment à 35,8% la probabilité d’une hausse des taux, après la publication d’un rapport indiquant que les pressions sur les prix s’étaient atténuées le mois précédent , mais ils sont convaincus que les taux augmenteront d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Les marchés scruteront les commentaires du président Kevin Warsh après que celui-ci a déclaré que la banque centrale éviterait de donner des indications explicites sur les futures évolutions des taux d’intérêt.

Ford Motor F.N a progressé de 6,3% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année. Procter & Gamble PG.N a reculé de 2,7% après avoir annoncé une croissance plus lente de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,43 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,39 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux plus hauts et 81 nouveaux plus bas.