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Wall Street recule alors que les résultats des géants de la tech ravivent les craintes concernant les dépenses en IA ; le prix du pétrole atteint les 100 dollars
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 16:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1%, S&P 500 -1%, Nasdaq -1,7%

* La flambée des cours du pétrole ravive les craintes d'inflation

* Alphabet recule après avoir revu à la hausse ses prévisions d'investissements pour l'exercice

* Lockheed Martin progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

* ServiceNow bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les indices boursiers américains ont atteint jeudi leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, les inquiétudes liées aux dépenses massives en intelligence artificielle ayant refait surface après la publication des premiers résultats des géants de la tech, tandis que les cours du pétrole ont atteint la barre des 100 dollars le baril suite à l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , les premières des sociétés à très forte capitalisation appelées “Magnificent Seven” à publier leurs résultats cette saison, n’ont pas réussi à impressionner les investisseurs.

L'action de la société mère de Google a chuté de 6,4% après la publication des résultats , qui n'ont guère rassuré les investisseurs, l'attention s'étant portée sur ses projets de dépenses accrues .

“Alphabet dépense des centaines de milliards de dollars pour conserver son avance dans la course à l’IA”, a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

“Mais un scepticisme de taille persiste quant à la capacité de ces investissements à générer un niveau de rendement à la hauteur.”

La chute du titre a entraîné le secteur des services de communication .SPLRCL dans une baisse de 4,4%, ce qui en a fait le secteur le plus pénalisé de l’indice de référence S&P 500 .SPX .

Teslaa chutéde 12,2% après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre, pour la première fois en plus de deux ans.

Les plans d’investissement resteront au centre de l’attention lorsque d’autres grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats la semaine prochaine, les investisseurs se demandant si les sommes colossales injectées dans l’IA se traduisent par des rendements significatifs, et si la croissance des bénéfices peut justifier les valorisations boursières élevées.

Les inquiétudes géopolitiques ont accentué la pression. Après des mois durant lesquels les investisseurs se sont concentrés sur le détroit d’Ormuz, l’attention s’est déplacée vers la mer Rouge , où les Houthis, proches de l’Iran et contrôlant des zones proches du détroit de Bab el-Mandeb, ont ouvert un nouveau front dans la crise au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il tiendrait l’Iran pour responsable de toute attaque perpétrée par les militants houthis du Yémen.

Les contrats à terme sur le Brent ont brièvement atteint 100 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis fin mai. O/R

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a gagné 2,15 points pour s'établir à 18,79 après trois jours consécutifs de baisse.

La flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, poussant les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, à leur plus haut niveau depuis 17 mois, les traders pariant de plus en plus sur une hausse des taux de la Réserve fédérale dès la semaine prochaine.

US/

Les marchés anticipent désormais une probabilité d’environ 38% d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juillet, contre 12% il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

Le nombre d'Américains ayant déposé une première demande d'allocations chômage a fortement baissé la semaine dernière , ce qui incite les responsables de la Fed à rester concentrés sur la maîtrise de l'inflation.

À 9 h 54 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 504,86 points, soit 0,97%, à 51 713,72, le S&P 500 .SPX perdait 70,92 points, soit 0,95%, à 7 428,04 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 433,12 points, soit 1,69%, à 25 257,79.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont récemment connu une période de volatilité, ont affiché des résultats mitigés. Texas Instruments TXN.O a reculé de 3,2% malgré des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations .

Le géant de la défense Lockheed Martin LMT.N a progressé de 11,1% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 .

ServiceNow NOW.N a progressé de 2% après que l’éditeur de logiciels d’entreprise a revu à la hausse, pour la deuxième fois, ses prévisions de chiffre d’affaires annuel issu des abonnements .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,72 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,2 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et huit nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas.

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