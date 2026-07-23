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Lockheed Martin s'envole en Bourse après des résultats 2T meilleurs qu'attendus
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 17:55
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L'action de l'entreprise de défense Lockheed Martin s'envolait jeudi à Wall Street après la publication de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, et en progression sur un an, grâce à la demande croissante pour ses équipements en particulier les armements.

Un F-35 de Lockheed Martin F-35, dans le ciel de Belgique, en octobre 2025 (illustration) ( AFP / JOHN THYS )

Un F-35 de Lockheed Martin F-35, dans le ciel de Belgique, en octobre 2025 (illustration) ( AFP / JOHN THYS )

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 20,06 milliards de dollars et le bénéfice net a plus que quintuplé sur un an à 1,84 milliard de dollars. Mais, il y a un an, le groupe avait enregistré des charges exceptionnelles de près de 1,8 milliard de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 19,34 milliards et 1,66 milliard.

Il tablait également sur un bénéfice net par action à données comparables de 7,20 dollars, contre 1,46 dollar un an plus tôt. Lockheed Martin a annoncé 7,26 dollars.

Vers 14H50 GMT, l'action progressait de 10,86% à la Bourse de New York.

"Nous avons réalisé une solide performance au deuxième trimestre", a commenté Jim Taiclet, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Il a salué le niveau record du carnet de commandes à 230,41 milliards de dollars, contre 193,62 milliards au 31 décembre 2025.

C'est surtout la branche "missiles et défense antimissiles" qui a engrangé la plus grosse part des contrats - 41 milliards -, notamment grâce à un contrat pluriannuel avec le ministère américain de la Défense pour des THAAD (systèmes antimissiles).

En aéronautique, le groupe a signalé des ventes supérieures de 475 millions de dollars sur le programme de l'avion de combat F-35.

Le conflit au Moyen-Orient depuis fin février n'a fait qu'accroître les tensions géopolitiques, déjà exacerbées par les combats en Ukraine et à Gaza, et les commandes auprès des producteurs d'armements et d'équipements militaires se multiplient.

Dans ce contexte, Lockheed a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année avec une "accélération des ventes de 8% sur un an et un bénéfice opérationnel en hausse de 28%", a relevé M. Taiclet.

Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 79,75 et 81,75 milliards de dollars (77,50 à 80 milliards prévus en avril) et le bénéfice par action à données comparables s'inscrire dans une fourchette de 29,95 à 30,65 dollars (29,35 à 30,25 dollars auparavant).

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LOCKHEED MARTIN
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