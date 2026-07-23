Assystem confirme ses objectifs annuels

Le groupe qui fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 328,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 0,6% sur un an. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 2,5%, les effets de change défavorables ayant amputé la progression de 1,9 point.

Le groupe d'ingénierie a été porté par la bonne tenue de ses activités nucléaires, dont la croissance organique a atteint 8%. Celles-ci représentent désormais 81% du chiffre d'affaires, contre 76% un an plus tôt, soutenues notamment par les programmes EPR2 et Aval du futur en France ainsi que par le dynamisme du nucléaire civil et de la défense au Royaume-Uni.

En France, qui concentre 61% des revenus du groupe, le chiffre d'affaires a progressé de 4,2% en organique, à 201,1 millions d'euros. A l'international, les revenus ont reculé de 4,5%, à 127,4 millions d'euros, sous l'effet de la baisse de la livre sterling, de la roupie indienne et du rial saoudien. A taux de change constants, l'activité est restée globalement stable.

Le groupe continue toutefois de subir un ralentissement au Moyen-Orient et en Inde, pénalisé par la fin du projet Akkuyu en Turquie, un recul de l'activité en Arabie saoudite et un démarrage d'exercice plus lent en Inde. Assystem souligne également que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont dégradé l'environnement économique de la région.

Malgré ce contexte, le groupe confirme ses objectifs pour 2026. Il vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4 % ainsi qu'une marge opérationnelle d'activité d'environ 7% du chiffre d'affaires. Assystem précise néanmoins que l'impact potentiel des conflits en cours demeure difficile à évaluer en raison des incertitudes géopolitiques.