Wall Street recule alors que les incertitudes au Moyen-Orient font grimper le prix du pétrole ; les discussions entre Trump et Xi au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,40%, S&P -0,30%, Nasdaq -0,58%

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu'une nouvelle hausse des taux cette année est raisonnable

* Oracle recule, Blue Owl en baisse après l'annonce d'un avis de force majeure

* MGM Resorts recule après le retrait de l'offre de rachat par People, la société de Barry Diller

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, l'incertitude quant à l'issue du conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor, ce qui a freiné l'appétit pour le risque à l'approche d'un sommet américano-chinois très attendu .

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques lors de l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine, ce qui a fait remonter le prix du Brent au-dessus des 100 dollars le baril. L’éventualité d’une interdiction des exportations américaines de diesel a renforcé la prudence des investisseurs.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont mené la baisse du S&P 500, les fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O reculant chacun de plus de 1%.

Oracle ORCL.N a perdu 5,5% après la publication d’un article indiquant que la société avait envoyé un avis de “force majeure” à un centre de données du Nouveau-Mexique. L’action de Blue Owl OWL.N , le promoteur du projet, a également chuté de 5%.

La hausse des rendements des bons du Trésor, le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 2004 , a pesé sur les actifs plus risqués, le marché anticipant la probabilité d’une guerre de longue durée et d’une hausse des coûts d’emprunt.

La confiance dans le secteur de l’IA, qui avait propulsé le Nasdaq .IXIC vers des sommets historiques en début de semaine, a limité les pertes des actifs plus risqués, ont indiqué les analystes.

“Les investisseurs étaient peut-être moins enclins à se ruer sur les actions, mais ils ne semblaient pas non plus particulièrement désireux de les vendre”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

À 9 h 48 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 208,36 points, soit 0,40%, à 51.303,23; le S&P 500 .SPX perdait 24,04 points, soit 0,30%, à 7.681,99 et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 159,54 points, soit 0,58%, à 26.778,64.

Six des onze secteurs de l'indice de référence étaient en baisse, tandis que le secteur de l'énergie .SPNY gagnait 1%.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , parfois qualifié de “baromètre de la peur” de Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis une semaine, à 15,7 points.

L’attention devrait désormais se tourner vers le sommet, les investisseurs anticipant des discussions sur la réglementation de l’IA, le conflit au Moyen-Orient et Taïwan. Des dirigeants de grandes entreprises américaines devraient également rencontrer Trump et Xi. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a quant à lui déclaré mercredi que les deux superpuissances avaient convenu de prolonger leur trêve jusqu’au 10 janvier.

La hausse des coûts de l’énergie et les données récentes suggérant une forte activité économique ont conduit les investisseurs à parier sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Ils estiment désormais à 71% la probabilité d’une hausse d’au moins 25 points de base le mois prochain — contre environ 50% il y a un jour —, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’une voix au sein du Comité fédéral de l’open market, a confirmé ces anticipations. Il est raisonnable de penser que les taux pourraient devoir être relevés à nouveau cette année, a-t-il déclaré.

Les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont baissé la semaine dernière , signe d’un raffermissement du marché du travail.

Meta Platforms META.O , qui a fait l’objet d’une attention particulière en raison de son assistant IA grand public “Muse”, a lancé mercredi “Charm”, un gadget portable permettant d’utiliser Muse. L’action du géant des réseaux sociaux a grimpé de 1,1%.

Parmi les autres titres en mouvement, MGM Resorts MGM.N a chuté de 10% après que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d'achat de l'opérateur de casinos.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,84 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,73 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 103 nouveaux plus bas.