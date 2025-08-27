 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 520,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street : record pour le S&P500, puis la montagne Nvidia accouche d'une souris
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 22:39

(Zonebourse.com) - Wall Street termine de façon univoque dans le vert en amont des résultats de Nvidia et le S&P500 (+0,25%) inscrit un nouveau record de clôture à 6.481.

Le Nasdaq (+0,2% à 21.590) a été dopé par les +38% de Mongo-DB : même si l'indice reste légèrement en-deçà de ses records, les valorisations demeurent les plus élevées jamais observées depuis l'an 2000, et sa création il y a 54 ans).

Peu après la clôture, Netapp qui coche toutes les cases (bénéfice conforme aux attentes, chiffre d'affaire battant le consensus) chutait de -6%.
Pure Storage qui revoit à la hausse ses objectives de ventes fin 2025 s'envolait de +16% et Snowflake qui annonce des ventes de 1,13 contre 1,12Mds$ bondissait de +11%.
Crowdstrike avec une bénéfice supérieur de 10% aux attentes et des anticipations de ventes dan le haut de la fourchette perdait -7% vers 22H15.... ce qui démontre que les 'attentes' officielles sont parfois assez éloignées des résultats 'espérés'.

Bien entendu, ce qui précède relève presque de l'anecdote en regard des résultats de Nvidia publiés à 22H20 : le chiffre d'affaire était attendu en hausse de +53% pour un bénéfice supérieur à 1$/titre (en regard d'un cours de 180$ et d'une capitalisation proche 4.500Mds$).

Le bénéfice ressort à 1,05$ par titre, le chiffre d'affaire bat légèrement le consensus à 54Mds$ contre 53,14Mds$ (+55%) mais le chiffre d'affaire sur les 'data center' déçoit légèrement à 41,1Mds$ contre 41,34 attendu... et Nvidia confirme l'absence de ventes de GPU 'H-20' vers la Chine au 2ème trimestre.

Le titre perdait jusqu'à -5% en 2 minutes, avant de se mettre à osciller vers -1,5 à -2,5%, ce qui ne valide pas les anticipations de volatilité supérieure à 6%, susceptibles de faire varier significativement les indices US.
il s'agit naturellement des meilleurs résultats de l'histoire et la variation du titre 1/4 heure après publication présente toutes les caractéristiques d'un 'non-événement' (comme souvent lorsque les marchés anticipent 'une montagne'... et qu'elles accouchent d'une souris).

Les T-Bonds n'ont guère bougé ce mercredi : les T-Bonds stagnent vers 4,255%, le '2 ans' se détend de -1,7Pt vers 3,627%... mais le '30 ans' se tend de +3Pts vers 4,938%.

Il existe un risque que Wall Street se soit emballé un peu vite suite aux propos 'dovish' de Jerome Powell à Jackson Hole: une baisse de taux en septembre semble acquise mais d'autres assouplissements d'ici fin 2025 sont loin d'être acquis compte tenu de l'impact probable des droits de douane imposés par Donald Trump.

Goldman Sachs estime que les entreprises US vont répercuter un peu plus de 2/3 des 'sur-tarifs' aux consommateurs (67%) et les 33% restants viendront réduire leurs marges.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président argentin Javier Milei (2e.à.g) peu avant d'être la cible de projectiles, à Lomas de Zamora, en Argentine, le 27 août 2025 ( AFP / Juan Mabromata )
    Argentine : des projectiles lancés en direction du président Milei exfiltré et indemne
    information fournie par AFP 27.08.2025 22:58 

    Le président argentin Javier Milei a été mercredi la cible de projectiles divers, pierres ou bouteilles, lancés par des manifestants mécontents d'une supposée affaire de corruption touchant son entourage, a constaté l'AFP. M. Milei, qui circulait à bord d'un véhicule ... Lire la suite

  • Nvidia prévoit un CA supérieur aux estimations au T3
    Nvidia prévoit un CA supérieur aux estimations au T3
    information fournie par Reuters 27.08.2025 22:53 

    par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis Nvidia a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA). Le titre du groupe a chuté de 2,5% dans ... Lire la suite

  • Logo de Snowflake (Crédit: / Adobe Stock)
    Snowflake grimpe en flèche après avoir relevé ses prévisions annuelles
    information fournie par Reuters 27.08.2025 22:33 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 août - ** Les actions de la société Snowflake SNOW.N en hausse de 12,3 % à 225 $ après ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidia
    information fournie par AFP 27.08.2025 22:32 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, les investisseurs se montrant confiants à l'approche des résultats trimestriels du géant américain des semi-conducteurs Nvidia , acteur-clé du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le Dow Jones a pris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank