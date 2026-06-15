Wall Street rebondit, le Dow Jones termine en record grâce à l'accord entre les États-Unis et l'Iran, tandis que le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones remontent

* Le secteur des puces électroniques surperforme

* Fox recule après l'acquisition de Roku pour 22 milliards de dollars

* L'indice de volatilité du CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi lundi, le Dow Jones clôturant à un niveau record après que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a apaisé les craintes inflationnistes à mesure que les prix du pétrole brut baissaient.

Le cadre de l'accord — qui devrait être officiellement signé vendredi en Suisse — n'aborde pas des questions clés telles que le programme nucléaire de Téhéran et le conflit israélo-libanais.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont néanmoins clôturé en baisse de 4,9% à la suite de cette nouvelle et ont atteint leur plus bas niveau depuis mars, ce qui a profité aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles aux fluctuations des prix de l'énergie, mais a pesé sur les valeurs énergétiques.

Les actions technologiques, sensibles aux taux d'intérêt, ont rebondi, les investisseurs se montrant plus enclins à prendre des paris risqués, les prix du pétrole plus bas apaisant les craintes d'inflation.

"Les marchés sont en hausse grâce à un rebond classique de soulagement. Nous avons un accord entre les États-Unis et l’Iran qui fait chuter le prix du pétrole. Cela apaise les craintes inflationnistes et incite les investisseurs à se tourner à nouveau vers des actifs risqués comme la technologie", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, à El Segundo, en Californie.

Les trois principaux indices ont enregistré leur troisième séance consécutive de hausse, se redressant après que les tensions au Moyen-Orient et un recul des titres liés à l'IA avaient mis un frein à la progression record de Wall Street il y a plus d'une semaine. Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 123,80 points, soit 1,67%, pour terminer à 7.555,26 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 797,79 points, soit 3,07%, à 26.686,64. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 490,38 points, soit 0,96%, pour atteindre 51.684,88 points.

Les investisseurs espèrent notamment que la reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient et la baisse des prix du brut pourraient donner à la Réserve fédérale américaine, qui est aux prises avec l'inflation, la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés au lieu d'augmenter le coût de l'emprunt.

Outre l'accord avec l'Iran, un autre sujet majeur de la semaine est la prochaine mise à jour de la politique monétaire de la banque centrale américaine, prévue mercredi, après la première réunion de politique monétaire du président Kevin Warsh depuis qu'il a succédé à Jerome Powell le mois dernier. Cette réunion fait suite aux données d'inflation du mois de mai, qui ont montré que la hausse des coûts énergétiques se répercutait sur les prix à la consommation. Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale laisse ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais tablent sur une probabilité de 42% d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group .

Au niveau des actions individuelles, le titre de SpaceX

SPCX.O a fortement rebondi lors de sa deuxième journée de cotation, après que l'introduction en bourse retentissante de la société dirigée par Elon Musk a porté sa valorisation au-delà des 2.000 milliards de dollars.

Les investisseurs avaient été soulagés par ses débuts en bourse très réussis vendredi, espérant que cette introduction historique au Nasdaq était de bon augure pour l'ensemble du marché et pour les introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic prévues plus tard dans l'année.

Ailleurs, les compagnies aériennes figuraient parmi les plus performantes du secteur des transports, avec la remontée de United Airlines UAL.O . Parmi les compagnies de croisière, Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival Corp CCL.N ont également progressé.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé pour la troisième journée consécutive après avoir atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a fortement progressé, porté par le géant des puces électroniques Nvidia

NVDA.O et Micron MU.O , qui ont rebondi après qu'au moins deux courtiers ont fortement relevé leurs objectifs de cours pour le titre. Parmi les autres titres en mouvement, l'action Fox FOXA.O a chuté après que la société a annoncé son intention d'acquérir Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars. L'action Roku a également baissé.