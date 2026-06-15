Wall Street rebondit, le Dow Jones termine en record grâce à l'accord entre les États-Unis et l'Iran, tandis que le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,92%, S&P 500 +1,65%, Nasdaq +3,07%

* Le Nasdaq enregistre sa plus forte hausse depuis fin mars

* Le secteur des puces électroniques surperforme avec une hausse de 5,5%

* Fox trébuche après un accord de 22 milliards de dollars pour Roku

* L'indice de volatilité CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour avec les cours de clôture définitifs et le volume des transactions) par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Wall Street a rebondi lundi, le Nasdaq grimpant de 3% et le Dow Jones clôturant à un niveau record après que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a apaisé les craintes inflationnistes à mesure que les prix du pétrole brut baissaient.

Le cadre de l'accord — qui devrait être officiellement signé vendredi en Suisse — n'aborde pas des questions clés telles que le programme nucléaire de Téhéran et le conflit israélo-libanais.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont néanmoins clôturé en baisse de 4,9% à la suite de cette nouvelle et ont atteint leur plus bas niveau depuis mars, ce qui a profité aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles aux fluctuations de l'énergie, et pénalisé les valeurs énergétiques.

Les actions technologiques, sensibles aux taux d'intérêt, ont rebondi, les investisseurs se montrant plus enclins à prendre des paris risqués, les prix du pétrole plus bas apaisant les craintes d'inflation.

"Les marchés progressent grâce à un rebond classique de soulagement. L’accord entre les États-Unis et l’Iran fait chuter le prix du pétrole. Cela apaise les craintes inflationnistes et incite les investisseurs à se tourner à nouveau vers des actifs risqués comme la technologie", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, à El Segundo, en Californie.

Les trois principaux indices ont enregistré leur troisième séance consécutive de hausse, se redressant après que les tensions au Moyen-Orient et un recul des actions liées à l'IA avaient mis un frein à la progression record de Wall Street il y a plus d'une semaine. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 468,77 points, soit 0,92%, à 51.671,03, tandis que le S&P 500 .SPX a progressé de 122,83 points, soit 1,65%, à 7.554,29. L'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 795,10 points, soit 3,07%, pour atteindre 26.683,94 points, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 31 mars.

Les investisseurs espèrent notamment que la reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient et la baisse des prix du brut pourraient donner à la Réserve fédérale américaine, aux prises avec l'inflation, la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés au lieu de relever le coût de l'emprunt. Outre l'accord avec l'Iran, un autre sujet majeur de la semaine est la prochaine mise à jour de la politique monétaire de la banque centrale américaine, prévue mercredi, après la première réunion de politique monétaire du président Kevin Warsh depuis qu'il a succédé à Jerome Powell le mois dernier. Cette réunion fait suite aux données d'inflation du mois de mai, qui ont montré que la hausse des coûts de l'énergie se répercutait sur les prix à la consommation. Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale laisse ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais tablent toujours sur une probabilité de près de 42% d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group. Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a mené la hausse avec un gain de 3,4%. L'indice énergétique S&P 500 .SPNY a été le plus à la traîne, terminant en baisse de 3,6%. Au niveau des actions individuelles, le titre SpaceX SPCX.O a bondi de 19,6% lors de sa deuxième journée de cotation, après que l'introduction en bourse spectaculaire de la société dirigée par Elon Musk a propulsé sa valorisation au-delà des 2 000 milliards de dollars. L'action a clôturé à 192,46 dollars, contre un prix d'introduction de 135 dollars.

Les investisseurs avaient été soulagés par ses débuts en bourse très réussis vendredi, espérant que cette introduction historique au Nasdaq serait de bon augure pour l'ensemble du marché et pour les introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic prévues plus tard dans l'année. Ailleurs, les compagnies aériennes figuraient parmi les plus performantes du secteur des transports, United Airlines UAL.O progressant de 3,9% grâce aux espoirs d'une baisse du prix du kérosène liée à la chute des cours du pétrole. Les compagnies de croisière ont également progressé, Norwegian Cruise NCLH.N gagnant 3,7% et Carnival Corp CCL.N grimpant de 3,2%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé pour la troisième journée consécutive après avoir atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a terminé en hausse de plus de 5%, clôturant à un niveau record après avoir chuté de plus de 12% sous son dernier record avant d'entamer un rebond de trois jours.

Lundi, les principales hausses sont venues du géant des puces Nvidia NVDA.O , qui a progressé de 3,5%, et de Micron MU.O , qui a bondi de 10,5%, après qu'au moins deux courtiers ont fortement relevé leurs objectifs de cours pour le titre.

Parmi les autres titres en mouvement, l'action Fox FOXA.O a chuté de 16,8% après que la société a annoncé son intention d'acquérir Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars. L'action Roku a reculé de 1,9%.

Sur les places boursières américaines, 21,29 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne de 20,82 milliards pour les 20 dernières séances.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,77 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), où l'on a enregistré 502 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 3.034 titres ont progressé et 1.900 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,6 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 41 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 202 nouveaux plus hauts et 89 nouveaux plus bas.