Wall Street rebondit grâce au regain de vigueur du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,14%, le S&P de 0,38% et le Nasdaq de 0,75%

* Les résultats de Nvidia donneront un aperçu du sentiment du marché vis-à-vis de l'IA

* Dick's Sporting recule après avoir revu ses prévisions annuelles à la baisse

(Dernières informations après l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, les valeurs technologiques se remettant d'une vague de ventes avant la publication des résultats de Nvidia, géant de l'IA, et d'un rapport sur l'inflation qui devrait influencer les anticipations en matière de taux d'intérêt.

Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente déroute du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton avant septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

"Le marché va connaître une plus grande volatilité, mais l'histoire de l'IA n'en est encore qu'à ses débuts", a déclaré Geoff Strotman, directeur de l'Alpha Investment Research Group chez Segal Marco Advisors.

"Les valorisations suscitent quelques inquiétudes, mais la hausse que nous avons connue sur les marchés boursiers n'est pas injustifiée, car les bénéfices sont solides."

La pérennité de cette reprise tirée par les bénéfices pourrait être remise à l'épreuve cette semaine, après la publication mercredi des résultats de Nvidia NVDA.O . Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée de la reprise alimentée par l'IA.

Les marchés se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques dans ce secteur et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer le développement de leurs capacités d'IA.

REBOND DES VALEURS TECH

La plupart des méga-caps étaient en hausse, Nvidia NVDA.O et Meta META.O gagnant respectivement 1,4% et 0,9%.

Les fabricants de puces Intel INTC.O et Micron MU.O ont progressé respectivement de 3,1% et 3,9%. La société de stockage de données Western Digital WDC.O a enregistré une hausse de 3,7%.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 3,4% après que Raymond James a relevé sa recommandation sur le titre.

Dick's Sporting Goods DKS.N a chuté de 22,6% après que le distributeur a revu à la baisse ses prévisions annuelles, invoquant des conditions de marché difficiles. Le géant des vêtements de sport Nike NKE.N a également reculé de 3,2%.

À 9 h 41 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 75,49 points, soit 0,14%, à 53.492,65, le S&P 500 .SPX gagnait 29,05 points, soit 0,38%, à 7.681,91 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 194,45 points, soit 0,75%, à 26.174,64.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, ont clôturé en baisse lundi après une vague de ventes sur les actions des semi-conducteurs, alors même que les marchés ont largement ignoré les dernières menaces économiques américaines à l'encontre de l'Iran.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les pays continuant à commercer avec Téhéran pourraient être exclus du système financier basé sur le dollar.

Toutefois, "Scott Bessent a présenté ce plan économique comme un moyen d'amener l'Iran à la table des négociations et de permettre aux États-Unis de prendre le dessus, (plutôt que) comme une escalade", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Mohit Kumar a déclaré que l'Iran était susceptible de conclure un accord avec les États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat américaines, moment où le président Donald Trump serait disposé à faire le plus de concessions.

Par ailleurs, le rapport sur l'indice PCE publié mercredi pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions inflationnistes pesant sur l'économie, après qu'un chiffre de l'inflation à la consommation conforme aux prévisions, publié plus tôt ce mois-ci, a tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre.

Toutefois, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire tablent toujours sur une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, sera suivi de près afin d'y déceler des indices sur l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,25 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,77 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a affiché deux nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 35 nouveaux plus bas.